Maceratese a Ostia: "Sarà una gara insidiosa"

"L’Ostiamare è una squadra costruita per un campionato importante". È quanto dice Jacopo Galbiati, direttore sportivo del Follonica Gavorrano, la squadra che ha eliminato i laziali dalla Coppa Italia battendoli ai rigori dopo l’1-1 al novantesimo. "Contro di noi – ricorda – sono scesi in campo con 4-2-3-1, si tratta di una squadra votata all’attacco che ha presentato in Gueye il terminale offensivo, si tratta di un giocatore strutturato e alto poco più di due metri". Il direttore sportivo scende nei particolari. "Gli esterni hanno ottima qualità e una buona gamba, al centro sono di valore ed esperienza. È un avversario da affrontare con la massima attenzione". Il Follonica Gavorrano è riuscito nell’impresa di superare il turno di Coppa facendo soffrire gli avversari. "Abbiamo impresso un buon ritmo nella ripresa dopo che loro avevano spinto forte nella prima parte. Nel secondo tempo siamo usciti davvero bene sul piano fisico". L’Ostiamare può contare su una difesa strutturata. "Come esterno hanno Badje, un giocatore che abbina una buona tecnica a velocità, non avranno Orfano che mi aveva destato una buona impressione. In porta hanno un 2006 (Vertua) che hanno preso dall’Empoli e che sa il fatto suo. Poi hanno giocatori molto affidabili come Piroli, Giordani".

La Maceratese continua la preparazione allo stadio dei Pini dove si allenerà fino a sabato, dopo la rifinitura la squadra partirà per Ostia. Per il prossimo match Possanzini potrà contare sul rientro del centrocampista Alessandro De Angelis, che ha scontato la squalifica, mentre c’è da attendere il 21 settembre perché sia disponibile Mattia Gagliardi, l’ultimo arrivato in biancorosso. Un acquisto che pone lo staff tecnico a fare delle scelte, sul piede di partenza c’è Kone che anche domenica è rimasto in panchina. Sabato alle 16 allHelvia Recina debutterà la juniores biancorossa contro il Pescara.