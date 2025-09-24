Magnani, il jolly della provvidenza

Giangiacomo Magnani sta aumentando i giri del motore per poter essere in campo già sabato contro il Sudtirol. Il forte difensore classe ’95, arrivato in prestito dal Palermo, ieri ha infatti disputato tutta la parte tecnica assieme al resto dei compagni e – pur essendo costantemente monitorato dai preparatori atletici – è sembrato già perfettamente a proprio agio. Si tratta ovviamente di una super notizia, visto che mister Dionigi è alle prese con un’emergenza infortuni che riguarda la retroguardia.

Quaranta è infatti alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro e tornerà solo dopo la sosta per le nazionali (in scaletta l’11 e il 12 ottobre) mentre sabato scorso, contro il Catanzaro, dopo 13 minuti si è fermato anche Rozzio. Il capitano è finito k.o. per un problema al polpaccio della gamba sinistra, ma solo oggi in tarda serata si sottoporrà agli esami strumentali che daranno un quadro più preciso della situazione. È però da considerarsi fuori dai giochi sia per la trasferta di Bolzano che per la gara interna con lo Spezia (si gioca martedì sera alle 20,30 al ‘Città del Tricolore’). Sarebbe già un mezzo miracolo rivederlo in campo per il derby col Cesena del prossimo 4 ottobre: anche per lui l’ipotesi più probabile resta un rientro dopo la sosta.

Il ‘jolly’ Magnani può quindi essere pesantissimo, perché in questo momento gli unici tre ‘braccetti’ a disposizione del tecnico granata sono Libutti, Papetti e Bonetti. Tre elementi che hanno fatto benissimo fin qui, ma che sarebbero costretti ad un lavoro abnorme e che, in ogni caso, esporrebbe la Reggiana a qualche rischio di troppo sulle palle alte. A questo va aggiunto che di fronte, sia sabato che martedì, i granata si ritroveranno di fronte compagini temibilissime sui calci piazzati.

Il Sudtirol può infatti sfruttare la fisicità di corazzieri come Merkaj e Odogwu, mentre lo Spezia – pur avendo perso Pio Esposito – sfrutta meglio di chiunque altro le palle inattive in questa categoria, grazie a colpitori come Hristov, Wisiniewski, Cistana, Soleri ed Artistico. Magnani non è mai stato convocato nemmeno una volta da Dionigi e il suo inserimento, qualora non si fosse fermato Rozzio, sarebbe stato probabilmente molto più graduale. Il centralone nativo di Correggio (194 cm di potenza ed esperienza) avrebbe probabilmente fatto il proprio esordio nel derby col Cesena o addirittura in Reggiana-Bari, in programma il 18 ottobre. Questo per dargli modo di completare al meglio tutta la fase di preparazione che adesso dovrà essere un po’ sacrificata. Va detto che si tratta di un atleta nel pieno della propria vigoria fisica e della carriera e un piccolo cambio di programma non sarà la fine del mondo. Sarà altresì difficile vederlo in campo per 90 minuti in tutte le prossime tre gare che ci saranno nel giro di una settimana, ma un suo impiego sarà comunque provvidenziale.