Mandelli "Loro avranno più pressione"

di Alessandro BedoniPartite non delicate in serie B non ce ne sono, e il tema viene toccato nella consueta conferenza della vigilia di mister Paolo Mandelli. Cominciando magari con lo sguardo ancora per un attimo a domenica scorsa, per capire cosa non è funzionato nel match col Cosenza: "Nel calcio i motivi possono essere mille o anche nemmeno uno. A volte succede che la luce un attimo si spegne, la forza di una squadra sta anche nell’accettare determinate situazioni. Poi ci sta che come si spegne, in un attimo la luce si può riaccendere. Abbiamo superato quello che è stato, ora andiamo avanti nel nostro cammino".

Il cammino passa dall’Arechi di Salerno, dove il Modena troverà una squadra che forse non è ancora all’ultima spiaggia ma che è in qualche modo ‘costretta’ a cercare i tre punti ad ogni costo in un ambiente certamente caldo. "Rispetto alla Salernitana, tornando a domenica scorsa, il Cosenza era certamente più spensierato, la situazione di classifica era peggiore e dopo il cambio dell’allenatore la testa era sicuramente più libera. La Salernitana qualche pressione in più ce l’ha, anche se ancora ha diverse carte da giocare e ha la possibilità per farlo, non dimentichiamo che era stata costruita per ben altri obiettivi. La serie B sappiamo com’è, vicino a loro ci sono altre squadra come Frosinone, Brescia, Sampdoria che si sono trovate invischiate in questa lotta. La pressione sicuramente sarà quasi tutta sulle spalle della Salernitana, noi dovremo essere bravi a sfruttare le cose positive che si presenteranno".

Solita domanda sulla situazione degli infortunati: "A parte i lungodegenti, gli altri sono tutti disponibili. Su questi farò delle scelte che dovranno rispettare un certo equilibrio tattico, in tanti stanno bene ma non possono giocare tutti insieme. Poi, con i cinque cambi a disposizione, avendo giocatori con determinate caratteristiche può essere un vantaggio per noi nella gestione della partita". Una partita, come si diceva prima, che avrà una cornice certamente piuttosto ‘calda’: "Dovremo affrontare la gara con coraggio e personalità, abbinando questo a uno spirito battagliero, cercando di andare a far male quando hai lo spazio e i tempi giusti per farlo".

Al di là delle condizioni ambientali, il Modena avrà di fronte comunque una Salernitana dai buonissimi valori tecnici e fisici, forse l’unico difetto della truppa di Breda è di non esprimere un gioco velocissimo, per cui si può ipotizzare un ritorno per i canarini al 3-4-3: "Ma per affrontare questa gara in ripartenza può andare bene anche un 3-5-2. Dovremo stare attenti, loro sabato scorso a Cesena hanno perso ma hanno fatto un partitone, se non fallivano il rigore nel finale quando la gara era ancora sullo 0 a 0...".