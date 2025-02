Mandelli, occasione al ’Tombolato’: "Kamate il più simile a Palumbo"

La voglia di far girare la stagione c’è sempre, e il match di Cittadella (380 i tifosi giallobù presenti) sembra arrivi a fagiolo per provare ad invertire la tendenza, leggi finalmente provare a fare un colpo lontano dal Braglia. Ovvio che tra il dire e il fare eccetera eccetera, ma considerando che dopo il match del Tombolato ci sarà l’impegno casalingo con il Cosenza, l’occasione di fare finalmente il famoso ‘saltino’ c’è, e Paolo Mandelli ne è consapevole.

"Ci piacerebbe fare il salto, ce l’abbiamo in testa. E poi le partite da qui alla fine stanno diminuendo, e l’occasione è sempre più allettante. Davanti a noi abbiamo un sacco di possibilità, e cerchiamo di prenderne il più possibile". Scontato chiedere al mister su come si potrà sopperire alla squalifica di Palumbo: "Non ci nascondiamo dietro a un dito, Antonio ha valori tecnici importanti e in questa squadra ha un grande peso specifico anche a livello di personalità e non è semplice da sostituire. Bozhanaj come caratteristiche può avvicinarsi, però tendenzialmente se spostato a destra fa un pochino più fatica, e poi è reduce da una brutta influenza e soltanto in questa settimana è riuscito ad allenarsi, è a posto ma non è al cento per cento. A livello tattico il giocatore che più si avvicina a Palumbo è sicuramente Kamate, è un attimo più ‘attaccante’ ma negli equilibri non ci cambierebbe nulla, e quindi potrebbe anche essere lui ad essere utilizzato".

Il Cittadella è sempre un avversario piuttosto... antipatico da affrontare, una squadra votata a rompere il palleggio avversario: "È una cosa che sanno effettivamente fare molto bene. Ma devo fare a loro i complimenti, soprattutto come società, sono tanti anni che navigano in serie B e facendo le cose per bene, mentalizzando alla perfezione i giocatori. Il gioco del Cittadella paga solo se lo applichi bene, e la squadra lo fa".

Qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport in un articolo ha indicato come pretendenti ai playoff le squadre che in classifica vanno dalla Cremonese al Modena: "Beh, io credo che sia vero, non ci dobbiamo certo nascondere. Sappiamo che ci sono delle possibilità e dobbiamo cercare di cavalcarle, vincere due o tre partite di fila ti farebbe fare un balzo importante, i ragazzi lo sanno". Il Modena fuori casa continua ad avere una media punti bassa, soli 10 punti conquistati su 31 lontano dal Braglia: "I dati sono questi, è vero, ma lo è altrettanto che possano cambiare, lavoriamo perchè non debbano rimanere come oggi". Segue il punto della situazione su assenti e presenti: "Ai lungodegenti in settimana si sono aggiunti Botteghin per un affaticamento muscolare e Beyuku che non ha recuperato da un attacco influenzale. Pedro Mendes è rientrato in gruppo a metà settimana, ha fatto un percorso graduale ed è disponibile".