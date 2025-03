Mandelli "Questa gara un’incognita"

Ci sono partite e partite. Tutte, nella speranza di chi le gioca, sarebbero sempre da vincere, ma qualcuna di queste lo è più delle altre. Ovvio il riferimento alla gara del Modena con il Cosenza. Un po’ per la situazione non proprio rosea dei calabresi, soprattutto per fare in modo di non sprecare quanto raccolto a Cittadella una settimana fa. Paolo Mandelli nella consueta conferenza stampa prepartita racconta le sensazioni sue della squadra.

"Noi – dice il mister gialloblù – abbiamo sempre cercato di ragionare partita dopo partita, è vero però che la vittoria di Cittadella ci ha permesso in qualche modo di alzare lo sguardo. Guardare troppo in là però a volte ti fa distrarre da quello che hai davanti nell’immediato, per cui siamo concentrati al massimo sulla partita col Cosenza. Si parla tanto della partita della svolta, ma questa svolta la possiamo dare solo se infiliamo un filotto di almeno tre vittorie consecutive. Nonostante bisogna stare vigili su quello che succede dietro di noi in classifica, il focus maggiore rimane guardare avanti". Dopo il 3-5-2 vincente di Cittadella, inevitabile chiedere al mister se intende riproporlo: "Noi vogliamo tenere come base sempre il 3-4-3, perchè con questo modulo abbiamo raggiunto buoni risultati. Poi, da lì a spostarci a giocare con le due punte un pochino più centrali è una situazione che possiamo variare durante la partita".

Un Cosenza che, con il cambio ti tecnico, si presenterà al Braglia con più di un’incognita tattica: "Con il vecchio allenatore in panchina aveva un’impronta ben precisa, una squadra che aveva sempre cercato di imporre il suo gioco e che anche sabato, nonostante la sconfitta pesante col Palermo, per lunghi tratti del primo tempo aveva dominato la partita. Col cambio di mister per noi diventa un’incognita, dal modulo con cui si presenteranno al tipo di atteggiamento che potranno avere. E questo è indubbiamente un piccolo svantaggio per noi".

Nelle ultime tre partite, finalmente, solo gol da parte degli attaccanti: "Stanno tutti molto bene, anche Ettore Gliozzi che, nonostante non abbia segnato, ha dato ottimi segnali. Abbiamo una batteria di attaccanti che è sempre stata forte, ma in questo momento è anche in buona condizione e dovremo sfruttarla a nostro vantaggio". Poi solito bollettino degli assenti. "Beh, Ponsi e Di Pardo non recuperano. Cauz ha lavorato a parte nella prima parte della settimana, poi ha recuperato ed è a disposizione, poi saranno disponibili sia Botteghin che Beyuku. Abbiamo qualche dubbio su Cotali che ha passato una settima un po’ tribolata, lo proveremo alla vigilia della gara per sapere se potrà essere dei nostri".