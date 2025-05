Manila Esposito: storica doppietta europea nella ginnastica artistica

Manila Esposito è definitivamente la regina della ginnastica artistica italiana, con il titolo europeo di ieri che la fa entrare nella storia. Perché la 18enne campana ha fatto il bis continentale nell’all around ed è la prima azzurra della storia a riuscirci: non ce l’avevano fatta, per capirci, né Vanessa Ferrari (Amsterdam 2007) né Asia D’Amato (Monaco di Baviera 2022). L’atleta delle Fiamme Oro a Lipsia ha vinto con 54.965 punti dopo gli esercizi al volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero, davanti alla spagnola Alba Patisco (53.265) e alla rumena Ana Barbosu (52.299).

La ginnastica azzurra (nella foto) festeggia così il secondo oro europeo a Lipsia dopo quello a squadre delle ‘Fate’. Per capire la portata dell’impresa individuale, la doppietta è riuscita nella storia solo alle sovietiche Latynina, Tourischeva e Boginskaya, alla ceca Caslavska, a Nadia Comaneci per la Romania e alla russa Khorkina.

Per la Esposito la doppietta è doppia, visto che aveva trascinato le Fate alla vittoria nel concorso generale a squadre, oltre ad aver centrato il bronzo nella nuova specialità del mixed team, insieme con Lorenzo Minh Casali. La Esposito ha in bacheca anche un argento a squadre e un bronzo alla trave ai Giochi di Parigi 2024. "È una grande soddisfazione, ci tenevo a confermarmi e questa vittoria dimostra che il lavoro fatto era nella direzione giusta".

Nono posto per l’altra azzurra, la debuttante Sofia Tonelli (51.232).