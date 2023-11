Maratona di New York a Tola e alla Obiri. Aouani arriva settimo Tamirat Tola vince la Maratona di New York in 2h04'58", precedendo Jemal Yimer e Albert Korir. Ottimo settimo posto per Iliass Aouani. Tra le donne, Hellen Obiri vince in volata su Letsenbet Gidey e Sharon Lokedi.