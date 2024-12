Maratona di Pisa: 25esima edizione con record di partecipanti e sponsor Puma

Un quarto di secolo di corsa per una competizione che ha assunto una rilevanza sempre più importante, tanto che negli ultimi anni anche il calcio le ha concesso il suo spazio, anticipando o posticipando le partite del Pisa Sporting Club, per evitarne la concomitanza.

Ieri è stata presentata l’edizione numero 25 della Maratona di Pisa, un evento sempre più grande. L’evento si svolgerà domenica 15 dicembre e per questa edizione è stata appena superata quota 3700 partecipanti, suddivisi in 2000 maratoneti, 1700 partecipanti alla mezza maratona e 300 alla family run. Grande partecipazione dall’estero con il 40% degli iscritti complessivi. Spiccano i 330 inglesi e i 300 francesi, confermandone il respiro sempre più internazionale. Importante partecipazione femminile, con circa 1100 donne iscritte.

"Per noi si tratta di un anniversario importante, un momento di svolta e stiamo già pensando ai prossimi 25 anni - dichiarano Simone Ferrisi e Sergio Costanzo, organizzatori dell’evento -. Per noi però la maratona è anche un momento di promozione del territorio per un pubblico internazionale, invitandolo a trascorrere un weekend in un periodo di bassa stagionalità in città".

Tante infatti le convenzioni coi musei, da San Matteo all’Opera del Duomo, dal Museo di Storia Naturale fino ai monumenti di Piazza Duomo, l’orto botanico e palazzo blu, che saranno visitabili dagli iscritti. Si calcola un indotto per la città di circa 12mila persone tra iscritti e accompagnatori.

Tra le grandi novità Puma, grande marchio internazionale, divenuto sponsor tecnico della manifestazione che fornirà anche la maglia ufficiale della gara.

"Si sono moltiplicate le iniziative connesse all’evento - dichiara Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa -. Quest’anno vogliamo restituire un messaggio di pace e solidarietà attraverso lo sport con questa maratona di respiro internazionale". Le medaglie dell’evento saranno ancora una volta firmate da Fratelli Pazzaglia, uno dei partner più antichi della maratona.

"Chiediamo a tutti gli stranieri di portare la propria bandiera perché costruiremo un puzzle in Piazza dei Miracoli il giorno dell’evento", fanno presente gli organizzatori. Cinque le associazioni senza scopo di lucro alle quali i podisti potranno donare: Aps La Tartaruga, Progetto Homeess, Rare Partners, Mondo Bimbi e Club Scherma di Ciolo.

L’evento segna anche i 250 anni della Guardia di Finanza. "Parteciperanno anche i finanzieri - rende noto il colonnello Salvatore Salvo -, e sarà un’occasione per far conoscere alla collettività l’impegno del Corpo in ambito sociale".

Due i ‘testimonial’ sportivi dell’evento. Il primo è il finanziere Gianluca Picchiottino: "Per me è la seconda partecipazione dopo il 2018 e credo questo sia un percorso molto competitivo. Cercherò di tenere il ritmo gara per i prossimi Europei". Il secondo invece è Daniele Meucci, volto del San Rossore Sport Village. "Siamo felici di rinnovare la nostra partnership con la Maratona", ha dichiarato Andrea Madonna, Ceo della Casa di Cura San Rossore.

Tra le partecipazioni illustri anche la newyorkese di origini ucraine Julia Khvasechko, che ha svolto in maratone come New York, Chicago, Londra e Berlino, combattendo contro un cancro al cervello.