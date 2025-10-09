Maratona Effe Urania ko al secondo overtime

URANIA MILANO

103

FORTITUDO BOLOGNA

108

(Dopo 2 tempi supplementari)

WEGREENIT MILANO: Taylor 31, Gamble Jr 6, Gentile 31, Cavallero 13, Lupusor 11; Amato 6, Sabatini 2, D’Almeida 3, Rashed; Abega ne, Bracale ne, Lomartire ne. All. Cardani.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Della Rosa 5, Moore 32, Sarto 16, Sorokas 21, Moretti 10; Fantinelli 7, Imbrò 10, Guiana 7, Gamberini ne, Barbieri ne. All. Caja.

Arbitri: Radaelli, Gai e Agnese.

Note: parziali 18-32, 39-55, 68-79. Tiri da due: Milano 29/47; Fortitudo 24/37. Tiri da tre: 11/26; 14/39. Tiri liberi: 12/14; 18/23. Rimbalzi: 33; 40.

TREVIGLIO (Bergamo)

Pazza Fortitudo. Letteralmente dominante per oltre un tempo, resta avanti in pratica per 38’, poi rischia di buttarsi via ma alla fine trova il colpo vincente per battere, dopo 2 tempi supplementari, l’Urania Milano.

Sul neutro del PalaFacchetti di Treviglio la Flats Service si presenta senza Lorenzo Benvenuti, Simon Anumba, Valerio Mazzola. C’è Matteo Fantinelli, che parte dalla panchina ma recupera dall’infortunio alla caviglia destra riportato con Cividale domenica scorsa.

Ottimo inizio per la Effe che, dopo il 2-0 di Gentile, infila subito un break di 12-0 e al 3’ è già in doppia cifra di vantaggio sul 2-12, ispirata da Lee Moore. La sfida procede a strappi, Paulius Sorokas, Samuele Moretti e capitan Fantinelli, aiutati da un Matteo Imbrò finalmente positivo, tengono la Fortitudo sempre avanti.

Nella seconda frazione di gioco il vantaggio della Flats Service si allunga ulteriormente grazie ai canestri di Vincenzo Guiana, Alvise Sarto e ancora Sorokas. Il nuovo break biancoblù di 0-8, vale il +18, sul 34-52 al 18’.

A inizio ripresa la Effe tocca addirittura a +21 sul 41-62 in suo vantaggio al 21’, sembra fatta, ma Milano è di tutt’altro avviso.

La Fortitudo si spegne infatti qui. Gentile e Taylor iniziano pian piano a mangiare tutto il vantaggio accumulato fino a quel momento dalla formazione di Caja, anche se all’ultimo break, la Effe è ancora sul +11.

Al 34’ Milano con un break di 10-2, risalendo fino -3 sul 78-81, dopo un parziale di 10-2. Moore prova a rilanciare la Effe, gli risponde ancora Gentile che al 39’ che riporta avanti 89-87 l’Urania dopo una lunghissima rincorsa. Moore segna 2 liberi e così la sfida prosegue nel supplementare.

Nel prolungamento continua l’equilibrio e la fatica si fa sentire. Il confronto si decide così al secondo supplementare dove la Fortitudo ha qualcosa in più di Milano.

Domenica alle 18 si torna già in campo per la sentita sfida in programma al PalaDozza contro Pesaro.