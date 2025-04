Marcell Jacobs tra infortuni e spionaggio: l'inchiesta su Giacomo Tortu

Marcell Jacobs scalda i motori per la stagione che culminerà con i Mondiali di settembre a Tokyo. Un infortunio in allenamento in Florida ha rallentato i piani, ma c’è anche l’inchiesta in corso sullo spionaggio ai suoi danni a intasare l’animo. E’ indagato per concorso in intercettazioni abusive Giacomo Tortu, fratello e manager di Filippo, oro con lui nella 4x100 a Tokyo 2020, argento ai Mondiali 2023 e oro agli Europei 2024. Avrebbe pagato una società di investigazione per spiare Jacobs accedendo alle sue analisi e ai suoi certificati del sangue, ma anche al suo cellulare.

"Come ha vissuto questa violazione?", gli ha chiesto la giornalista e conduttrice di ‘Belve’, Francesca Fagnani, nella prima puntata andata in onda ieri sera su RaiDue. "Sinceramente sono rimasto abbastanza male – ha risposto Marcell –. Una notizia che mi ha un po’ sconvolto. Per come lo conosco, non potrei mai pensare che Filippo fosse a conoscenza di questa cosa". "Quindi se dovesse emergere che in qualche modo lui sapesse…", ha insistito Fagnani. "Sarebbe una bella batosta, personale e per tutta la squadra di staffetta – la risposta dell’atleta –. Non credo abbia licenziato suo fratello, ma io l’avrei fatto".