Marcia, niente mondiali per Stano: “Obiettivo Los Angeles”

Roma, 25 agosto 2025 – “Fare un Mondiale sottotono non mi darebbe stimoli e rischierei un infortunio ancora più grave: l’obiettivo resta Los Angeles 2028”. Il marciatore Massimo Stano, campione olimpico della 20 km a Tokyo e oro mondiale della 35 km a Eugene, non prenderà parte alla spedizione azzurra per i Mondiali che saranno ospitati dalla capitale giapponese dal 13 al 21 settembre. La decisione è arrivata nella giornata odierna, alla luce di una lesione al bicipite femorale sinistro emersa nelle scorse settimane e non del tutto superata.

“Sono molto dispiaciuto e molto triste - le parole di Stano, che avrebbe gareggiato a Tokyo nei 35 km e nei 20 km - Ci abbiamo ragionato tanto, con il mio coach Patrizio Parcesepe, con la Federazione e con le Fiamme Oro, e crediamo sia la scelta più giusta allo stato attuale. Da inizio luglio non sono riuscito ad allenarmi come avrei voluto e purtroppo gli ultimi lavori non mi hanno dato sicurezze, anche se abbiamo provato tutte le strade possibili pur di arrivare in uno stato di forma che mi avrebbe garantito un minimo di competitività”.

In questa stagione, prima dello stop, Stano aveva stabilito il record del mondo dei 35 km con il tempo di 2h20:43 agli Europei a squadre di Podebrady in maggio e aveva marciato in 1h18:25 nella ‘venti’ a La Coruna in giugno.

Massimo Stano aveva rimediato un brutto infortunio anche prima delle Olimpiadi di Parigi. Un piede su una borraccia lasciata cadere a terra da un avversario è risultato fatale al fuoriclasse della marcia azzurra, che ha rimediato la frattura composta alla base del quinto metatarso. Erano i mondiali a squadre di Antalya e si gareggiava per qualificare ai Giochi la staffetta mista.