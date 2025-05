Marco Barnabò e il Barni Racing Team pronti per il Mondiale Superbike a Cremona

Fin da ragazzo il suo habitat ideale era l’officina. Marco “Barni“ Barnabò, classe 1969, faceva il meccanico. Lavorava sulle macchine. Prima Ford, poi Bmw. "Ma appena avevo un po’ di tempo facevamo le moto, io e il padre di Pamela, che poi sarebbe diventata mia moglie", ricorda Barnabò. Nei fine settimana partivano all’avventura per le gare in moto, poi la domenica sera di nuovo a casa per cominciare una nuova settimana in officina. Ed è andato avanti così finché a metà degli anni Novanta ha deciso di trasformare la sua passione in un lavoro. Con il pilota Matteo Colombo. Lui, sempre e solo meccanico. A dire il vero "ci ho provato a mettermi in sella, ma ho capito subito che o correvo o sistemavo la moto". In pista ha lasciato andare avanti gli altri. A parte una parentesi con Honda, “Barni“ è sempre stato sinonimo di Ducati. I modelli pistaioli li ha visti nascere, crescere e correre tutti. Una ’gavetta’ iniziata nel 1996, "senza mega sponsor alle spalle", partendo dai trofei nazionali, passando (e vincendo) per il Campionato italiano velocità fino ad arrivare al Mondiale Superbike. Con una squadra che è (anche) un pezzo della sua famiglia: la moglie Pamela ha in mano la logistica e la direzione finanziaria, il figlio Davide si occupa dell’analisi dei dati che arrivano dalla pista. A capo, sempre lui, Marco Barnabò, team manager del Barni Racing Team. Quartier generale con base a Calvenzano, in provincia di Bergamo. E quindi questo weekend "il round di Cremona del Mondiale Superbike per noi è la gara di casa", riconosce. In griglia schierano Yari Montella e il veterano Danilo Petrucci: "Abbiamo aspettative molto alte dopo la tripletta dell’anno scorso, ma siamo consapevoli che sarà difficile ripeterci, anche se ce la metteremo tutta", non si nasconde ’Barni’. Del resto, anche ’Petrux’ lo confessa: "Ripetere la tripletta del 2024 è complicato al 99%". "La cosa fondamentale è stare tranquilli, fare il nostro lavoro come sempre e non farci sopraffare dalla pressione – la strategia di Barnabò –. Il resto lo dirà la pista". Oggi alle 11 la Superpole e alle 14 Gara 1. Domani alle 11 la Superpole Race e alle 14 Gara 2. La fiducia nei due piloti è massima. Nella Ducati ancora di più. Da trent’anni. "Abbiamo un legame con il marchio che non è soltanto in pista – chiarisce il team manager –. Certo, il prossimo anno ci sarà una moto nuova e anche noi dovremo adeguarci. Servirà un budget importante. Il passaggio alla nuova Ducati non sarà indolore, ci stiamo già lavorando. Ma una cosa è certa: non ho intenzione di cambiare né moto né piloti". Con "il sogno di vincere il Mondiale"