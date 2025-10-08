Marini super in Indonesia. Quinto posto da applausi

Un altro importante passo avanti per Luca Marini in Indonesia. Sul circuito di Mandalika il pilota pesarese, veloce sia in qualifica che nella gara Sprint, dopo essere partito dalla seconda fila in sesta posizione si è ritrovato nei primi giri a lottare per la seconda piazza per poi essere posto al centro di una bagarre che lo ha visto retrocedere a ottavo. Tuttavia grazie a una rimonta sviluppata negli ultimi giri di gara il pilota della Honda HRC ufficiale è poi riuscito a spingersi fino alla quinta posizione e a giocarsi con Brad Binder un quarto posto con cui Marini avrebbe equagliato il quarto posto della srint del Giappone. Il sorpasso sul rettilineo finale non è però andato a buon fine e il pesarese, concludendo quinto, è andato a eguagliare il suo miglior piazzamento in moto GP, ovvero quello ottenuto poco più di un mesa fa in Ungheria: "Poteva essere un secondo posto facile perché dopo Fermin Aldeguer, dominatore del gran premio, io e Raul Fernandez eravamo infatti i piloti più veloci in pista. Penso comunque di essere cresciuto tanto e voglio ringraziare i miei ingegneri per l’ottimo lavoro". Bagnaia invece è caduto a metà gara, Morbidelli e Di Giannantonio della scuderia VR46 si sono invece posizionati rispettivamente in ottava e nona posizione. In moto 3 decima e undicesima piazza per i piloti del team fanese Level Up Mta Joel Kelso e Matteo Bertelle, diciottesimo Riccardo Rossi della scuderia pesarese Snipers Rivacold.

Lorenzo Mazzanti