Marquez alla Messi incanta Misano . Solo l’‘alieno’ ora batte Super Bez

Vince Marquez (sesta volta a Misano) che si porta a un centimetro dal Mondiale. Diverte e da’ spettacolo Bezzecchi che mette la firma su una gara straordinaria. Con un’Aprilia straordinaria e con la consapevolezza di essere stato l’unico in grado di far vacillare le certezze dello spagnolo della Ducati.

Va in archivio così, Misano 2025, con un duello che il pubblico (weekend da tutto esaurito con oltre 174mila spettatori) ha vissuto fino all’ultimo giro e che vivrà almeno fino al 2031, davanti appunto alla forza da sballo di Marquez e la tenacia di Bez... "Garbez" (tornando alla citazione sulla gamba di quei tre uomini che poi erano Aldo, Giovanni e Giacomo).

"Si è chiuso quello che forse è il weekend migliore della mia vita – la prima analisi del pilota Aprilia –. Sono felice, non posso non esserlo dopo aver fatto la pole, vinto la Sprint ed aver preso un podio importante, ma...". E’ dietro a questo ’ma’ che Bezzecchi rimette sul piatto tutta la sua grinta, la sua... delusione per non aver portato a casa la vittoria. E aver battuto Marquez. "Dai – dice –, averlo lì, e rimanere impiccato a una spanna dietro mica mi fa piacere. Io ne avevo ancora e mi sentivo di poterci provare, ma è andata così. Mannaggia".

Si festeggia nel team Aprilia. Si festeggia anche sul rettilineo di Misano dove Marco raccoglie cori e slogan da numero uno del pallone. E anche Marquez, prendendo in prestito gli show emozionali del mondo del calcio, ha deciso di brindare alla sua vittoria numero 11 nel 2025, imitando Messi quando si sfilò per mostrarla e renderle onore davanti ai tifosi, la maglia del suo Barcellona dopo un 3-2 al Real Madrid. Marc, sul podio, si è tolto la tuta Ducati è l’ha consegnata all’applauso della gente.

"E’ stata una gara bellissima – giura Marquez –. Bezzecchi non mollava, mi ha messo pressione, voleva farmi sbagliare. Ha usato la mia stessa tattica e infatti ero riuscito a passarlo solo dopo avergli fatto commettere un piccolo errore per la pressione che gli stavo mettendo sulle spalle, inseguendolo".

Detto che il podio dell’altro Marquez (Alex con la Ducati del team Gresini) e il quarto posto di Morbidelli (team Pertamina-Vr46) sono due risultati che hanno contribuito a rendere magica la lunga domenica di Misano, impossibile non fare il punto sulla crisi di Pecco Bagnaia. E’ caduto quando comunque le chance di essere almeno vicino ai protagonisti erano già sfumate. Caduto e dunque ancora nel buio profondo di una stagione che tappa dopo tappa si è rivelata un incubo. Bagnaia non sorride più e il feeling mai arrivato con la Desmosedici 2025 è ormai un certificato di fabbrica di un qualcosa che in casa Ducati si dovrà analizzare e spingere verso una soluzione il prima possibile.

Marquez e Ducati, intanto si preparano al primo match point per il titolo 2025 che andrà in scena a fine mese, nel Gp del Giappone. I numeri dicono questo: se Marc vincerà Sprint e gara sarà campione del Mondo indipendentemente dal piazzamento del fratello Alex (secondo in classifica, staccato oggi di 182 punti). Calcolo bis: Marquez sarà il numero uno nel caso chiuda la gara vera (e quindi senza considerare i punti della Sprint) facendo tre punti in più del fratello.

Moto2. Celestino Vietti (Boscoscuro) ha riportato l’Italia sul grandino più alto del podio. Vittoria bella e spettacolare davanti al pubblico di casa, a Misano. "E’ tutto bellissimo", il grido di Vietti.