Marquez dominano le libere ad Aragon: Ducati e KTM inseguono

Nessuno tocchi i Marquez. Tantomeno ad Aragon, pista-impero di Marc (tempo-giro da sballo nella giornata delle libere) e che – forse per questione di dna – ha accolto ieri anche l’ennesima giornata show di Alex. Ducati ufficiale il primo, Ducati Gresini il secondo. Punto.

Gli altri? Sembrano provare a fare la voce grossa. A turno. Ma a un certo punto, la forza dei Marquez diventa quella del gigante contro il topolino. Dunque, una buonissima (e ritrovata) Ktm si triva costretta a considerare un risultato magico il terzo posto alle spalle dei fratellini, così come può e deve la Honda che porta Mir a ridosso del podio (quinto tempo). Piazzamento, questo, che vale la ripresa di quanto fatto da Zarco nelle ultime due tappe del Mondiale, ovvero, il fatto che la Honda sta facendo piccoli ma significativi passi verso un mini-rilancio.

Male, dopo le ottime sensazioni delle settimane scorse, la Yamaha di Quartararo che rimane nella palude delle moto in ritardo e dovrà fared un miracolo per costruirsi un sabato e domenica all’altezza.

Andiamo agli italiani. Bagnaia ha sofferto. Come al solito. Ha chiuso con il tempo di giornata che vale la nona posizione, ma ha fatto una gran fatica, specie nella seconda parte delle qualifiche, quando la sua Desmo gli ha lanciato segnali di un passo gara da rivedere. Pecco dovrà inventarsi un super-sabato, specie nelle qualifiche, per non veder correre via senza scossoni un weekend che sarebbe dovuto essere quello della svolta.

In affanno anche Bezzecchi (fuori dalla top-ten) che non sembra a suo agio sulla pista di Aragon ma. "Aprilia sta bene – dice Bez –, ma abbiamo sofferto nel time attack. Detto questo vi ricordo che a Silverstone sono comunque partito dall’undicesima posizione e alla fine...". Alla fine Bezzecchi ha vinto una gara a cinque stelle.

Non bene Di Giannantonio (Vr46), dodicesimo.

Il programma. Oggi, alle ore 10.05, ultime libere MotoGp. Qualifiche MotoGp (10.50) e Sprint Race (15). Domani le gare: ore 11 Moto3; ore 12.15 Moto2, ore 14 MotoGp. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.