Marquez si mette tutti dietro, Pecco cade. Diggia e Bezzecchi: lampi da numeri uno

Il comandante Marc fa su serio anche in Argentina. Due zampate e agli altri solo le briciole, nelle libere e nelle pre-qualifiche andate in scena nel primo giorno in pista sul tracciato sudamericano. Marquez (nella foto), dunque, punta con decisione alla doppietta (Sprint e gara) per concedersi il bis dopo la gara inaugurale del Mondiale, in Thailandia.

Pecco? Continua a soffrire. Continua a non trovare il feeling giusti con la sua Ducati 2025 e così, dopo una sessione sperimentale (sedicesimo tempo) al mattino, nel pomeriggio, ha rischiato di uscire dalla top ten (ha chiuso nono) dopo una caduta a tre minuti dalla fine della giornata.

Traduzione: per Bagnaia si preannuncia un altro weekend in salita.

Tutto questo per riassumere la situazione in casa Ducati (team factory), mentre in attesa della rinascita di Bagnaia, i primi avversari del comandante Marc potrebbero essere Bezzecchi con la sua Aprilia o – come in Thailandia – suo fratello Alex che con la Ducati del team Gresini è salito sul podio virtuale in entrambe le sessioni di prove.

Bez, dicevamo, a lungo ha girato con un tempo e un passo gara molto vicini a quelli di Marquez e questo può rivelarsi prezioso sia nella Sprint, sia in gara.

Quindi il lampo – bellissimo – di Di Giannantonio, secondo tempo di giornata, con la Desmo del team di Valentino Rossi, mentre, sensazioni al contrario arrivano da Bastianini, in piena crisi con la sua Ktm del team satellite. Occhio infine alla Honda che con un sorprendente Zarco, ha lanciato segnali molto precisi sulla possibilità di tornare nel pacchetto dei protagonisti. "E’ andato tutto molto bene – la sentenza di Marquez –. Detto qusto, siamo in tanti a poter stare lassù. Anche Aprilia e Ktm sono molto veloci qui. Ci sarà da lottare".

Il programma. Oggi (ora italiana), libere MotoGp alle 14.05; qualifiche alle 14.45; Sprint Race alle 19. Domani le gare: ore 16, Moto3; ore 17.15, Moto2; ore 19, MotoGp. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.