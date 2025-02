Martin, debutto da incubo: doppia frattura . Anche Diggia si fa male, torna e si opera

"Sono amareggiato. Abbiamo preso un pugno da ko. Jorge tornerà subito (oggi ndr) in Spagna e si sottoporrà a intervento chirurgico. Poi... poi anzichè spronarlo bisognerà frenarlo. Lui, magari, vorrà esserci già ai test in Thailandia (la prossima settimana ndr), io credo che invece lo rivedremo al primo Gp della stagione a inizio marzo". Massimo Rivola, numero uno del team Aprilia, racconta così il drammatico debutto del campione del Mondo, Martin sulla pista di Sepang, nella prima giornata di test ufficiali. Giornata che per lo spagnolo si è chiusa con un botto micidiale, tanta paura, e una doppia frattura (piede sinistro e mano destra). Martin, dopo una prima caduta alla curva uno del tracciato, è volato in aria ricadendo violentemente a terra, di faccia, alla curva 2. Dall’impatto a da come il pilota è rimasto inizialmente immobile sulla pista si è capito subito che l’incidente avrebbe avuto conseguenze pesanti. Immediato il ricovero in ospedale e la diagnosi delle fratture, seguita dalla decisione di ripartire per la Spagna per il doppio intervento chirurgico.

Pessima situazione e debutto da incubo sulla Ducati 2025 del team di Valentino Rossi, per Fabio Di Giannantonio che già oggi sarà in Italia e anche lui costretto a finire in sala operatoria. Clavicola fratturata, la sentenza della radiografia a cui il pilota si è sottoposto dopo essere caduto per un’impennata finita male, poco dopo la chiusura della giornata di test.

L’anteriore della sua moto, al momento di toccare terra, si è chiusa e Diggia è andato giù. Il pilota che la stessa Desmo dei piloti factory, Pecco e Marquez, si era operato alla spalla in autunno, rinunciando allo sprint della stagione 2024 per presentarsi al top all’inizio del Mondiale 2025. Infine per Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), incidente, doppia frattura (mano e piede) e rientro in Europa con la prospettiva di finire sotto i ferri. Insomma, la prima giornata di prove della MotoGp 2025 è stata un inferno. Segnata da una raffiche di cadute (Rivola ha chiesto a Michelin, il fornitore di gomme, delucidazioni su quanto accaduto ieri), la sessione si è chiusa con un paio di dati cronometrici da prendere in considerazione. Quartararo è stato il più veloce di tutti, a conferma che lo sviluppo di Yamaha sta procedendo bene. Bene, molto bene anche Marquez che per la prima tornata di giri ufficiali con la Ducati ha centrato il secondo tempo ufficiale. Molto più in ritardo Bagnaia, che però ha voluto studiare le novità della sua Desmo senza cercare il ’time attack’.

Oggi e domani MotoGp di nuovo in pista.