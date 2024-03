Martin vola, Marquez fa già paura. L’assalto a Bagnaia è da brividi

Subito Martin. Subito lui, pilota Ducati, quella marchiata Pramac. Jorge, primo avversario di Pecco, ha deciso di accendere il 2024 della MotoGp con un messaggio forte e chiaro: essere (di nuovo) protagonista e soprattutto portarsi a casa il titolo.

Così il venerdì del Gp del Qatar è stato segnato dalla superprestazione di Martin (il più veloce), bravo a tenersi dietro l’Aprilia di Aleix Espargaro e anche la sorpresa del giorno, Acosta, salito sul terzo gradino del podio di giornata con la sua Ktm (GasGas) e pronto a fare la voce grossa anche in Sprint e magari in gara. Ma occhio a Marquez, quarto, quando la pista era’ calda’, ma superveloce (e primo nella seconda sessione) sulla pioggia. Traduzione, lo spagnolo c’è. E (forse) è già tornato per essere il numero uno.

Torniamo a quanto accaduto al mattino, con le Ducati ufficiali di Bastianini (settimo) e Bagnaia (decimo) attente più a cercare la prestazione sul passo che il tempo da far venire i brividi agli avversari.

Pecco, insomma, si è nascosto, come gli piace fare al venerdì e ieri, questa tattica gli è venuta addirittura più facile, visto che la tornata di prove della seconda parte della giornata ha avuto ’valore zero’ a causa dell’acquazzone che si è abbattuto sulla pista di Losail. Una cosa è certa, che oggi e domani, vedremo un altro Bagnaia anche se già sotto pressione per gli assalti (iniziati ieri) di Martin e Marquez.

Una manciata di giri per studiare traiettorie e guardare alla messa a punto migliore e niente più. Questo il lavoro messo sul tavolo nella seconda sessione di prove, con la prospettiva di iniziare a fare sul serio oggi. Ovviamente nell’ultimo turno di libere (diventate le prequalifiche) e poi nella caccia alla pole e soprattutto nella Sprint Race che assegnerà i primi punti del Mondiale 2024.

Dunque sarà oggi che si potrà misurare meglio la febbre a questa stagione, anche se il venerdì ha aiutato Marc Marquez a lanciare segnali sufficientemente precisi per non essere presi in considerazione. Lo spagnolo del team Gresini è stato il più veloce sotto la pioggia. Il suo coraggio e la potenza della Desmo sono da tenere in seria considerazione in vista di Sprint e gara nel caso il Gp del Qatar si dovesse correre su pista bagnata.

E in ogni caso Marquez è stato fra i protagonsti anche nei tempi registrati sull’asciutto, nella FP1, mettendosi alle spalle dei primi tre.

In affanno, invece, Bezzecchi (Pertamina-Vr46) e anche Luca Marini che sta continuando la fase di studio-ambientamento sulla Honda Hrc.

Il programma. Oggi (ora italiana), alle 11.40, prequalifiche della MotoGp; alle 12.40 e 13.05, qualifiche MotoGp; ore 17 Sprint Race. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.