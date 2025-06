Martina De Gressi: campionessa di fair play al meeting di Brescia

Martina De Gressi, tredicenne portacolori dell’Olympia Athletic Team, campionessa di fair play. Ha rinunciato alla medaglia, ma il suo gesto le ha regalato la vittoria più preziosa, quella di un gesto che merita di essere conosciuto. È lei stessa, in tutta semplicità, ma ancora emozionata, a raccontare come sono andate le cose in occasione del meeting di atletica che si è svolto a Brescia: "Eravamo impegnate nella gara dei 1.000 metri e stavamo correndo tutte insieme. Ad un certo punto, superati i primi 100 metri, mi sono accorto che una ragazza è inciampata e ha cominciato a piangere. Ho visto che le altre continuavano a correre e ho deciso di andare da lei. Non volevo lasciarla sola in un momento così difficile. L’ho abbracciata e le ho detto di non preoccuparsi, che tutto sarebbe andato bene".

In effetti, nonostante un serio infortunio alla spalla, le cose si sono sistemate e questo l’aspetto più importante: "Ho saputo che Marta sta bene – aggiorna prosegue l’atleta di Olympia – e questo è quello che conta. Non ritengo di avere fatto qualcosa di particolare, Ho solo sentito che una ragazza era in difficoltà e ho voluto aiutarla". Una generosità che ha fatto svanire una possibile vittoria: "A questo non ci ho pensato e, se dovesse ricapitare una situazione del genere, mi comporterei nello stesso modo. Certo – confida Martina con un dolce sorriso – non nego che un po’ mi sia dispiaciuto. Dopo tanti sacrifici per prepararmi alla gara, non ho nemmeno potuto dire la mia fino in fondo. Non è comunque un problema, ci saranno altre gare e altre occasioni per raggiungere i risultati che desidero. In quell’occasione c’era una ragazza che stava piangendo e contava solo quello". De Gressi si è dedicata all’atletica soltanto dall’anno scorso e quella che sta iniziando è soltanto la sua seconda stagione, ma si può già anticipare che ha vinto la corsa della vita seguendo i valori trasmessi dalla società del presidente Andrea Boroni.

Luca Marinoni