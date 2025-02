Massese Allarme assenze col Real Forte Querceta. Pisciotta: "Squadra in alto mare, nessuna pretattica"

La Massese ci ha abituato quest’anno a qualche inciampo ma anche a pronti recuperi. Dopo il pari interno contro il fanalino di coda Cuoiopelli, che non può essere ritenuto soddisfacente, la squadra bianconera è chiamata ad una risposta immediata contro il Real Forte Querceta. Le zebre dovranno dimostrarsi più forti anche di una settimana che dal punto di vista degli intoppi si è dimostrata quasi “stregata“. Alla squalifica di capitan Vignali ed alle defezioni risapute di Nannipieri, Quilici e Romiti si sono aggiunte, infatti, tutta un’altra serie di situazioni a rischio. Nella lista degli assenti va messo Bertipagani che domenica sera aveva 40 di febbre ed è in osservazione in ospedale anche se le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Avevamo parlato di un Andrei che sta stringendo i denti ma pure Costanzo non è al meglio mentre Lorenzini lamenta un problema all’adduttore e Cecilia un fastidio al flessore. L’unica nota positiva è il pieno recupero del portiere Mariani.

"La formazione è ancora in alto mare – ha spiegato l’allenatore Massimiliano Pisciotta –. Sapete bene che io non sono uno che fa pretattica. Ci sono tanti elementi in dubbio ma non mi strappo certo i capelli perché ho in rosa gente importante e quelli che mi rimangono a disposizione, giovani o grandi, sono giocatori forti. Purtroppo la Coppa ha lasciato un grande strascico. Questa è stata la prima settimana che abbiamo ripreso a fare un certo tipo di lavoro e forse alcuni lo hanno accusato".

Il tecnico siciliano assicura che la squadra non ha subito contraccolpi per il pareggio agguantato in pieno recupero contro l’ultima in classifica. "Mi sono rivisto la partita e anche se non abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni abbiamo tirato in porta oltre una decina di volte. Purtroppo la palla non è entrata. E’ vero che vista la classifica tutti aspettavano una nostra vittoria ma la Cuoiopelli quest’anno ha sbagliato soltanto 3 o 4 partite. Le altre le ha perse di misura mettendo in difficoltà anche Camaiore e Sestese perché è una squadra che ha sempre lottato. A noi logicamente non ha fatto piacere questo risultato ma vi posso assicurare che non è successo niente. I ragazzi li ho visti sereni e tranquilli come sempre".

Riguardo al prossimo match Pisciotta ha anticipato: "Sarà una partita difficile come lo sono tutte dove l’episodio ti condanna o ti fa gioire. Dovremo stare molto attenti perché loro sono bravi a mettere queste palle dentro con cross, calci piazzati e anche falli laterali con rimesse lunghe".