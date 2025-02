Massese Altra tegola per la squadra delle zebre. Andrei si deve fermare per uno stiramento

Non c’è pace ultimamente per la Massese, funestata da infortuni e più in generale da defezioni in serie. Anche questa settimana sta avendo le sue "vittime". In difesa mister Pisciotta ha perso il leader Tiziano Andrei che si è stirato mentre a centrocampo Joel Anich lamenta una distorsione alla caviglia e le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni. In attacco, infine, al rientro del bomber Michael Buffa, reduce da una brutta influenza, potrebbe fare da contraltare l’assenza di Yari Ferrara che è alle prese con un’infiammazione del nervo sciatico. Queste nuove problematiche vanno ad aggiungersi alle già risapute assenze di Bertipagani e Vignali ed alle condizioni in dubbio di altri giocatori. Anche questa domenica, insomma, il tecnico Massimiliano Pisciotta avrà il suo bel daffare per buttare giù la formazione da opporre al Mobilieri Ponsacco. La trasferta in terra pisana diventa ancora più rischiosa ma la Massese si è giocata già dei bonus importanti nelle ultime due settimana e non più permettersi di perdere ulteriore terreno in classifica se vorrà rientrare nella zona play off.

Gianluca Bondielli