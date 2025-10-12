Massese Caccia al primo successo interno. Marselli mette nel mirino il Real Forte Querceta

La Massese vuole togliere quell’antipatico zero nella casella delle vittorie interne sbloccandosi definitivamente anche in casa. Nell’ultima gara tra le mura amiche contro il Fucecchio la prestazione c’era stata ma era mancato il risultato pieno. E’ quello che la truppa di mister Marselli non vuole lasciarsi sfuggire questo pomeriggio (ore 15) allo stadio Gianpiero Vitali. Di fronte, però, non ci sarà certo uno sparring partner. Il Real Forte Querceta non ha ancora mai perso una partita in stagione ed ha già dimostrato due volte di saper come irretire la Massese fermandola due volte sul pareggio in Coppa Italia. Diciamo, però, che da allora di acqua sotto i ponti un po’ ne è passata.

Il tecnico di Fiumaretta nel frattempo ha avuto modo di assestare meglio la squadra e di darle un assetto più confidente. C’è un’idea più chiara di gioco ed allo stesso tempo sono emerse meglio alcune gerarchie. La scelta della quota, ad esempio, sembra essersi concentrata nettamente su Daniele Lucchesi. L’esterno d’attacco classe 2007 proveniente dal Tau Calcio è partito titolare in tutte e quattro le partite di campionato e nell’ultima a Cerreto Guidi ha anche fornito il suo primo assist che è valso il gol d’apertura di Buffa.

"Sono contento – ha spiegato il ragazzo – perché mi sto ritagliando il mio spazio. Dopo le prime due partite di Coppa mi sono guadagnato il posto e per il momento lo sto mantenendo. A Massa mi sono trovato da subito molto bene. Punto a fare il mio primo gol con questa maglia ma non è un’ossessione. Quando si danno soluzioni alla squadra e si offrono assist si è ugualmente soddisfatti". L’utilizzo dell’under in attacco sta dando la possibilità a Marselli di schierare una difesa più esperta e blindata che non a caso ha subito un solo gol in quattro partite. Neanche l’infortunio di Zavatto ha fatto recedere il mister bianconero dal suo proposito e contro la Real Cerretese si è visto il prestante Lasagna a far coppia con Lucaccini mentre Maffei viene impiegato come terzino destro assicurando ulteriore copertura e centimetri.

La stessa linea a quattro dovrebbe rivenire proposta anche oggi. A sinistra col recupero di Grasso si creerà un bel ballottaggio con Marchini. Stessa concorrenza che si presenterà a breve sulla fascia destra con l’imminente ritorno di Mapelli, rimasto ancora fuori dai convocati in questa giornata assieme a Zavatto.