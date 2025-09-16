Massese Falsa partenza allo stadio Vitali. Difesa da rivedere, mediana poco efficace

Ha funzionato davvero poco nel debutto con sconfitta della Massese. Uno dei pochi a salvarsi è stato il portiere Gatti che con alcuni prodigiosi interventi ha tenuto in partita i suoi sino alla fine ma per il resto la difesa non ha convinto. I tre dietro sono apparsi lenti ed impacciati, in difficoltà sulle ripartenze dei pratesi ma anche poco precisi nell’impostazione. Non è stato un esordio positivo per Maffei ma anche Zavatto e l’acciaccato Lucaccini non hanno fatto bene. L’inedito centrocampo a quattro con Caponi e Grasselli in mezzo e Bertipagani e Centonze sulle fasce è riuscito a fornire poca copertura ed ha girato a vuoto tanto che poi si è provato ad invertire le posizioni con Bertipagani spostato interno e Grasselli più laterale. Resta difficile giudicare l’esperimento di Mariani trequartista perché il giocatore si è dato da fare e l’unico squillo della Massese nel primo tempo è nato da una sua intuizione ma nel complesso è stato cercato davvero troppo poco dai compagni che hanno preferito lanci lunghi dalle retrovie per Buffa.

E passiamo al capitano che ha avuto una domenica di grande “attenzioni“ da parte dello Zenith. Gli avversari ormai quando incontrano la Massese montano una guardia spietata al suo bomber. Il fatto che avesse come compagno di reparto un under ha fatto sì che la difesa ospite si sia concentrata solo su di lui. Non è un caso che l’unico tiro del primo tempo lo abbia fatto Lucchesi. Le cose sono andate decisamente meglio nella ripresa. Con gli innesti dietro di Biagi e Marchini ed il passaggio alla difesa a quattro la squadra ha avuto due elementi di gamba in grado con le loro diagonali di assicurare più copertura. Anche i tre in mediana si sono divisi meglio le proprie porzioni di campo. Davanti l’ingresso di Marabese ha consentito da una parte a Buffa di avere maggiori rifornimenti ma ha anche creato più grattacapi alla retroguardia ospite. Nel finale, poi, con gli ultimi due cambi e le entrate di Lasagna dietro e Baudi davanti gli equilibri sono di nuovo un po’ saltati ma valeva comunque la pena rischiare il tutto per tutto.