Massese L’obiettivo sono gli ottavi di Coppa. Sfida delicata contro il Real Forte Querceta

Obiettivo ottavi di finale. La Massese ritorna in campo a distanza di una settimana nel ritorno del primo turno della Coppa Italia d’Eccellenza e lo fa con la testa rivolta ovviamente alla qualificazione. Il match odierno, in programma dalle ore 17,30, si giocherà in uno stadio “Gianpiero Vitali“ col fondo in erba naturale appena rifatto e si spera con una bella cornice di pubblico considerata oltretutto la domenica di sosta dei campionati di serie A e B. Il Real Forte Querceta ha dimostrato al “Necchi-Balloni“ di essere un brutto cliente. E’ una squadra giovane e col suo grande dinamismo ha creato difficoltà alle zebre soprattutto nella prima parte del match d’andata. Le cose per la Massese sono andate meglio nella ripresa anche in virtù del cambio di modulo e per questo il tecnico Davide Marselli sembra intenzionato a ripartire con la difesa a quattro come provato anche nell’amichevole di mercoledì a Romagnano.

Dietro l’addio di Tiziano Andrei ha tolto sicuramente qualcosa per il valore e le caratteristiche del giocatore, non replicabili in rosa. Zavatto e Lucaccini costituiscono, comunque, una coppia centrale più che affidabile. Sulle corsie esterne potrebbero giocare Grasso e Favret anche se il nuovo acquisto Andrea Marchini è già stato inserito tra i convocati e può costituire un’alternativa per entrambe le fasce. A centrocampo non si prescinde da Caponi in cabina di regia con Bertipagani e Grasselli a fungere da mezzali. Davanti si va verso un tridente con il giovane Lucchesi (2007) a completare il reparto assieme a Buffa e Marabese. Proprio la scelta di dove verrà piazzata la quota è uno dei punti interrogativi della squadra. Il giocatore dell’annata 2007 potrebbe anche essere schierato come terzino avendo a disposizione Biagi a destra e Bacci a sinistra. Tra i pali toccherà nuovamente a Gatti visto che Cozzolino non è al meglio della condizione anche se è stato inserito ugualmente tra i 20 convocati.

C’è bisogno di un’iniezione di fiducia e di una ventata di ottimismo per iniziare al meglio la stagione ed una vittoria sarebbe il carburante ideale per avvicinarsi al meglio al debutto in campionato della prossima domenica, anche questo previsto sul campo amico. In caso di passaggio del turno la Massese con tutta probabilità si troverebbe di fronte nell’ottavo di finale il Castelnuovo Garfagnana che all’andata si è imposto a sorpresa per 4 a 1 sul Viareggio ipotecando di fatto la qualificazione. Si giocherà in gara secca mercoledì 1° ottobre in casa dell’avversario.