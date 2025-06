Massese Prime conferme. Mapelli resta in bianconero

E’ arrivata l’ufficialità del rinnovo con la Massese di Matteo Mapelli. Il terzino destro nativo di Bergamo, che lo scorso anno è stato uno degli elementi più positivi della squadra zebrata mettendo a segno anche 5 reti, sarà solo il primo di una lunga serie di confermati. A breve, infatti, sono previsti gli annunci anche di Michael Buffa, Tiziano Andrei, Tommaso Bertipagani, Claudio Costanzo, Francesco Mariani oltre ai portieri Matteo Cozzolino e il giovanissimo Gioele Benassi (classe 2007).

Niente da fare, invece, per Nico Quilici col direttore generale Augusto Cantoni ed il direttore sportivo Simone Lecchini che sembrano orientati su una coppia centrale d’esperienza affiancando ad Andrei una vecchia conoscenza come Matteo Zavatto, prossimo a rivestire la casacca bianconera. Nella lista della spesa figura sempre il massese Riccardo Lucaccini, che il tecnico Davide Marselli conosce bene per averlo già allenato con la Cuoiopelli, ci sono anche il talentuoso centrocampista Leonardo Da Pozzo, che ha vinto il campionato col Camaiore, e l’attaccante Francesco Neri che ha segnato 14 reti col Cenaia. Resta forte l’interesse, infine, per Alessandro Cesarini, seconda punta che non ha bisogno di presentazioni. L’ex Fezzanese ha avuto un grave infortunio a inizio 2024 ma se recuperato rimane un giocatore in grado di fare la differenza nel campionato d’Eccellenza.