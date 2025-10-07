Massese Pronto riscatto con la Real Cerretese: "Grande vittoria contro un squadra imbattuta"

Pronto riscatto per la Massese che ha risposto nella maniera migliore all’eliminazione in Coppa andando ad espugnare lo stadio Palatresi di Cerreto Guidi. "E’ stata una grande vittoria – spiega il tecnico Davide Marselli – contro una squadra che non aveva mai perso e che era andata a vincere la settimana prima a San Giuliano mentre domenica ha fermato il Viareggio. Sono convinto che qua verranno in pochi a vincere. E’ innegabile che al momento in trasferta ci stiamo esprimendo meglio ma anche contro il Fucecchio in casa avevamo fatto vedere un buon calcio e il successo dei fiorentini a Cenaia di questa settimana fa capire che sono una squadra di valore".

Contro la Real Cerretese la Massese ha mostrato una tranquillità ed una personalità che erano mancate nel secondo tempo col Viareggio. "Se riusciamo a gestire la palla ed a fare il nostro gioco una soluzione per far gol la troviamo sempre. E’ vero che abbiamo in un paio di occasioni dove è stato bravo il nostro portiere. Dobbiamo lavorare ancora su qualche amnesia che abbiamo. Dopo un minuto loro hanno colpito la traversa e sono cose che non possiamo concedere, soprattutto in una gara nella quale eravamo in controllo. Per il resto, però, sono molto contento".

Il gol che ha aperto la partita lo ha messo a segno Michael Buffa che si è sbloccato anche in campionato ma sul quale mister Marselli non nutriva alcun dubbio. "Era più tranquillo del solito e gli avevo detto che oggi avrebbe segnato. Buffa aveva già fatto gol nelle due partite di Coppa e lo aveva fatto anche col Fucecchio. Secondo me quello era un gol regolare che gli hanno annullato. Non possiamo pretendere che Michael faccia 30 gol a campionato. Sta facendo bene e sta giocando molto per la squadra. Poteva fare qualche gol in più in quest’ultima partita ma ha creato tanto, ha lottato e tenuto la squadra alta. Ha risposto in pieno a quello che gli avevo chiesto".

La Massese anche stavolta ha dimostrato di saper cambiare pelle in corsa. "Ultimamente stiamo giocando spesso col 4-3-3. Negli ultimi venti minuti siamo andati un po’ in fatica sugli esterni perché loro sono passati 4-2-4. A quel punto ho preferito fare due linee da quattro per difendermi meglio. Vorrei rimarcare che questa squadra in 4 partite di campionato ha subito solo un gol. Abbiamo perso la prima perché eravamo anche un po’ mentalmente abbattuti da questo -2 ma dopo abbiamo fatto 3 clean sheet".