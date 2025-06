Massese Rinnova Mapelli. Si lavora per Lucaccini

Con il rinnovo di Matteo Mapelli la Massese ha messo il primo tassello in una campagna di rafforzamento che si prospetta interessante. Il laterale lombardo ha firmato un contratto biennale a testimonianza del più ampio respiro che sembra avere il nuovo progetto bianconero. L’arrivo di una figura specifica preposta al mercato come il direttore sportivo come Simone Lecchini e di un tecnico scafato come Davide Marselli (nella foto), che da 10 anni allena in Eccellenza dove ha messo assieme 360 panchine, sono un altro segnale importante che nel clan zebrato si vogliono fare le cose perbene.

Manca ancora una decina di giorni allo start ufficiale del mercato e quindi è prematuro parlare di accordi conclusi ma è pacifico che la Massese si stia muovendo e che abbia preso contatto e fatto sondaggi con nomi importanti. Per alcuni di loro i discorsi sono già in fase avanzata per altri potrebbero a breve affondarsi i colpi.

Marselli ha dichiarato apertamente che riaccoglierebbe a braccia aperte Riccardo Lucaccini, papabile sia per un posto in difesa che per fare il metronomo davanti alla difesa. In quel caso dietro, come partner di Tiziano Andrei, potrebbe rivedersi Matteo Zavatto. A centrocampo si pensa ad innesti di qualità come Leonardo Da Pozzo e, voci dell’ultim’ora, Nicola Cornacchia (anche questo sarebbe un ritorno). Stiamo parlando di due giocatori che hanno contribuito in maniera sostanziale alla vittoria del campionato quest’anno del Camaiore.

In attacco, tenendo Buffa come punto fermo, si cerca un partner altrettanto performante. I nomi che circolano sono quelli di Francesco Neri (14 gol col Cenaia), di Alessandro Cesarini (ex Fezzanese) e Gianmarco Gabrielli (ex Derthona in serie D con 4 gol). Senza dimenticare che a piede libero c’è ancora Tito Marabese, fresco capocannoniere nel campionato di Promozione, che con la Massese ha già avuto un abboccamento.

