Massese Rosa completata all’80 per cento. Cantoni: "Miriamo a vincere il campionato"

Al 1° di luglio, nel giorno di apertura della nuova stagione, la Massese ha già comunicato 18 dei 22 componenti della prossima rosa della squadra. Un dato che dimostra come la società bianconera sia stata fortemente sul pezzo in queste ultime settimane. Tante quest’anno sono state le conferme, ben 10. In porta sono rimasti sia Matteo Cozzolino (2001) che il giovane Gioele Benassi (2007) con Davide Gatti (2004) nuovo tesserato. In difesa si è ripartiti da Tiziano Andrei (1998), Matteo Mapelli (1997), Samuel Favret (2005) con l’inserimento dalla Juniores del centrale Mattia Vita (2006). Sono arrivati Riccardo Lucaccini (1998) e Matteo Zavatto (1995), due graditi ritorni, e due giovani validi come Filippo Biagi (2007) e Thomas Vazio (2007). A centrocampo ai confermati Tommaso Bertipagani (2003) e Francesco Mariani (1988) si è unito lo Juniores Matteo Franzetti (2007) ed è stato preso l’ex San Marco Alessio Toracca (2007). In attacco al bomber Micheal Buffa (2001) sono stati affiancati Andrea Baudi (1987) e Tito Marabese (1993).

"Dico apertamente che la Massese si iscrive dal punto di vista delle intenzioni al trono del campionato d’Eccellenza – ha chiarito il direttore generale Augusto Cantoni –. Dopo 3 anni non possiamo più sonnecchiare in questa categoria ma avere l’ambizione e la forza di primeggiare". "Per la nostra famiglia inizia il quarto anno alla guida della Massese – ha esternato il vice presidente Luigi Gerini –. Siamo tutti legati da un grande amore a questa società, in particolare mio padre, e mi fa male quando qualcuno lo mette in dubbio. Credo che meriterebbe un po’ più di rispetto perché le scelte che fa, giuste o sbagliate, sono tutte per il bene della Massese. Rinnovo l’invito a chi volesse darci una mano: le porte sono sempre aperte. L’invito per i tifosi massesi è di rivederli allo stadio. Ci farebbe davvero piacere tornare a riempirlo. La squadra è forte e verrà ulteriormente migliorata. Rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno".

Per quanto riguarda il mercato il ds Simone Lecchini ha anticipato: "La squadra per l’80% è fatta. Ci mancano 4 giocatori e ci prenderemo tutto il tempo necessario perché devono dare un quid in più ed essere funzionali: un terzino sinistro, due centrocampisti e una punta". Lo staff tecnico, con in testa il mister Davide Marselli e i due collaboratori Michael Gabrielli e Antonio Brizzi oltre al confermato preparatore dei portieri Roberto Pardini e il nuovo preparatore atletico Matteo Farina (ex Carrarese) è sembrato molto carico.