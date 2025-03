Massese Segnali di ripresa. Cozzolino, una sicurezza

Un pareggio che lascia sostanzialmente tutto inalterato nella corsa ad un posto nei playoff. Lo zero a zero di Perignano ha restituito una Massese capace di tornare a chiudere la propria porta dopo quattro giornate ma anche meno brillante in fase propositiva rispetto alle ultime in formato esterno. Sicuramente c’è un fattore che ha inciso pesantemente e che l’allenatore in seconda Michael Gabrielli, per l’ultima volta chiamato a sostituire lo squalificato Pisciotta, ha sottolineato: "Il vento ha reso davvero brutta questa partita con pochissime occasioni da una parte e dall’altra. Esprimere un buon calcio in queste condizioni era al limite del possibile. Noi abbiamo avuto un’opportunità per tempo per sbloccarla. Anche loro hanno avuto qualche occasione ed è stato bravo in un paio di circostanze Cozzolino. La sua è stata una buona prestazione. Non si è mai fatto ingannare dal vento leggendo bene tutte le traiettorie".

Matteo Cozzolino, chiamato a sostituire tra i pali l’infortunato Mariani, ha mostrato la calma del veterano pur in condizioni atmosferiche molto pericolose per un portiere. "Non era assolutamente una partita facile – ha confermato l’estremo difensore – non ultimo per il vento che faceva prendere delle traiettorie incredibili al pallone. Alla fine diciamo che è andata bene. Il mio ruolo è quello di lavorare e farmi trovar pronto quando c’è bisogno. Devo sfruttare le occasioni che capitano allenandomi sempre al cento per cento. Anche i risultati di quest’ultima giornata hanno confermato che questo è un campionato molto combattuto e che nessuno ti regala niente. Tutte le squadre rimangono sul pezzo. Noi andremo avanti partita per partita pensando già al Montespertoli. Cercheremo di prenderci tre punti che sarebbero importantissimi perché loro ci hanno scavalcato e ci permetterebbero di rimetterli dietro di noi".

Gianluca Bondielli