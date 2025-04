Massese: stagione deludente, attesa per il futuro con il presidente Gerini all'estero

Si è chiusa un’altra stagione interlocutoria ed avara di emozioni per la Massese e adesso bisognerà aspettare un po’ prima di aprire un nuovo capitolo. Col presidente Antonio Gerini all’estero per lavoro è stato il direttore generale Augusto Cantoni a fare il punto della situazione in casa zebrata. "Il primo pensiero va naturalmente al risultato del campo che è quello che mi lascia arrabbiato perché penso che la squadra avesse le carte in regola per centrare l’obiettivo playoff – ha commentato l’amministratore delegato –. A livello societario la situazione è nota e non è che ci siano novità a riguardo. C’è un presidente che ha un amore viscerale per la Massese e che da solo se ne sta sobbarcando i costi da tre stagioni. Abbiamo calcolato recentemente che finora ha sborsato 750.000 euro. Quando hai un budget che va a rasentare i limiti dell’aspetto familiare non è che puoi fare di più. Purtroppo non sta arrivando alcun aiuto da nessuna parte ed in queste condizioni è difficile pensare di poter fare di più. Il calcio del resto rispecchia anche la situazione economica di una città e Massa non fa eccezione".

"Non bisogna, comunque, piangersi troppo addosso – prosegue – o creare eccessivi allarmismi. Il presidente, per l’affetto che nutre per la Massese, non permetterebbe mai che le succeda qualcosa. Ci sta che nelle prossime settimane ci siano anche degli incontri perché noi ci siamo sempre resi disponibili ed aperti al dialogo con tutti ma vi dicessi che c’è qualcosa di concreto nella direzione di una cessione della società vi direi una bugia. Se non ci saranno novità a riguardo l’indicazione che ho è di iniziare a muovermi per programmare la prossima stagione. Tutto, però, è ancora molto prematuro. Il campionato è finito ieri e ci sono ancora i playoff da disputare. Aspettiamo il ritorno di Gerini".

Gianluca Bondielli