Massese Torna il sorriso. Sotto il segno di Marabese

Una Massese nel segno di Tito Marabese. L’attaccante carrarese, chiamato in causa stavolta dal primo minuto, ha ripagato la fiducia del mister tramutando in rete a Livorno in pratica le prime due occasioni avute. "Sono contento di avere avuto la possibilità di giocare subito dall’inizio – ha esternato la punta bianconera –. I gol fanno piacere ma sono soddisfatto soprattutto per questa vittoria che era importantissima dopo il risultato di domenica. Ci dovevamo togliere subito il meno davanti in classifica e con un’ottima prestazione siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali".

In campo si è vista una Massese diversa come stigmatizzato dallo stesso Marabese. "Ci eravamo parlati tutta la settimana per cercare di evitare di ripetere quegli approcci sbagliati che avevano caratterizzato le prime tre gare ufficiali che avevamo fatto. Abbiamo capito che dovevamo cambiare qualcosa. Con l’esperienza siamo riusciti a rallentare il gioco quando andava fatto e nel complesso siamo stati bravi a gestire le varie situazioni nell’arco di tutta la partita. Lo abbiamo fatto contro una rivale tosta, con avversari anche fisici che siamo stati capaci di contenere, e su un campo più piccolo che poteva riservarci delle difficoltà".

Dopo essersi sbloccata alla Massese si chiede adesso di continuare di questo passo. "Noi ora non dobbiamo guardare tanto la classifica ma concentrarci partita per partita pensando a trarne il massimo. Siamo già focalizzati a domenica, alla prossima partita di campionato, ma dopo avremo anche la Coppa. Ci attende un mese di ottobre davvero carico di impegni. Dovremo essere pronti per affrontarli". Marabese, capocannoniere dello scorso campionato di Promozione, si è già rimesso in pari anche in Eccellenza con 2 gol in 2 partite. Dove vuole arrivare? "Io non mi fisso obiettivi personali. Io lavoro per la squadra e l’importante è che vinca".