Massese troppo distratta in fase difensiva. Le zebre regalano il derby al Viareggio

MASSESE: Gatti, Maffei (46’ Grasso), Marchini (61’ Favret), Lucaccini, Lasagna, Bertipagani, Grasselli (53’ Marabese), Caponi, Buffa, Mariani (46’ Centonze), Lucchesi (77’ Bacci). A disp. Cozzolino, Biagi, Vazio, Baudi. All. Marselli.

VIAREGGIO: Nucci, Romanelli, Ivani, Lollo (42’ Gabrielli I.), D’Alessandro, Bertacca, Apolloni, Belluomini (71’ Bertelli), Pegollo (86’ Morelli), Gabrielli G., Galligani. A disp. Carpita, Barsotti, Maurelli, Giannotti, Baroni, Tieu. All. Vangioni.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Marcatori: 16’ Galligani (V), 41’ Buffa (M), 43’ Gabrielli G. (V).

Note: spettatori 560; angoli 5-4; espulso 85’ Lasagna; ammoniti Gabrielli G., Pegollo, Marselli, Gabrielli I.; recupero 4’ e 5’.

Massa – Quasi 600 spettatori allo stadio "Vitali" per un derby dai tanti dolci ricordi ma con un presente amaro. Ha vinto il Viareggio e lo ha fatto con merito perché dietro la Massese ha sbagliato davvero troppo ed è stata spesso salvata da un grandissimo Gatti. Marselli ha riproposto l’undici di mercoledì. L’inizio è stato propositivo con Mariani, pericoloso due volte tra le linee ma il Viareggio ha fatto male al primo affondo. Difesa apuana sorpresa da un lancio di Gabrielli con Galligani che ha infilato sul primo palo dopo un dribbling a rientrare.

La Massese ha accusato il colpo e rischiato il tracollo al 29’ quando un errato retropassaggio di Mariani ha mandato in porta Galligani. Gatti ha fatto il miracolo ribattendo il tiro e Pegollo sulla respinta ha mandato alle stelle.

I locali si sono ripresi e Buffa, dopo aver fallito l’impatto con la sfera su cross di Maffei al 33’, si è riscattato al 41’ deviando in gol di testa un tiro di Caponi. Poco prima Gatti aveva compiuto un’altra prodezza su Galligani (35’). La gioia della Massese è durata pochissimo perché Gabrielli con un bolide sotto la traversa ha segnato subito dopo (43’). Finale scoppiettante con Gatti che ha compiuto un’altra prodezza su Galligani presentatosi di nuovo davanti (45’).

Nucci è volato su tiro a giro di Lucchesi (46’) ed il Viareggio ha sprecato un contropiede in 4 contro 2 con Ivani che ha colpito il palo (47’). Nella ripresa la Massese ha ridisegnato la squadra con diversi cambi giocando stabilmente nella metà campo avversaria ma creando poco.

Al contrario il Viareggio in contropiede ha costretto Gatti ad altre tre paratone: la prima al 54’ su Pegollo, le altre due su Galligani al 87’ e 93’ con i massesi in dieci per l’espulsione frettolosa di Lasagna (85’) per un fallo a metà campo.

Gianluca Bondielli