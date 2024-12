Massese Via al restyling. Sarà un attacco inedito

Sarà restyling in attacco per la Massese che a fronte della partenza di Massimo Goh in direzione Viareggio ufficializzerà una nuova punta a partire da lunedì prossimo. Gli arrivi, sempre nel reparto offensivo, potrebbero non fermarsi qui ma non ci saranno altri addii. Al momento, oltre al bomber Buffa, la Massese ha in organico Lorenzini ed un Vignali che sta ritrovando poco alla volta minutaggio dopo una lunga assenza. C’è bisogno, pertanto, di arricchire la prima linea con almeno un paio di elementi anche in considerazione del fatto che la squadra zebrata sarà chiamata a portare avanti due competizioni. Rispetto all’uscita di Goh va detto che l’italo-ivoriano, nonostante le doti indiscusse, non è mai riuscito a convincere pienamente il tecnico ed a guadagnarsi un posto fisso da titolare. L’apice in maglia apuana l’ha toccato proprio nella gara di Coppa contro il Viareggio nella quale ha messo a segno una doppietta. In attesa dei rinforzi provenienti dal mercato domani la Massese andrà a Cenaia per l’ultima gara del girone d’andata con un attaccante in meno e anche senza il giovane Banti che ha rescisso il contratto. "Arriviamo a questa sfida con la squadra in salute – ha anticipato Massimiliano Pisciotta -. Ci attende una gara molto più complicata rispetto a quella di mercoledì e ci stiamo preparando bene. Non avremo purtroppo Mapelli che è squalificato e ci mancherà la sua spinta sulla fascia destra. Vedrò un po’ anche in base agli acciaccati che tipo di formazione fare e in particolare come sistemare quella corsia. Non ho sostituti di ruolo ma diverse soluzioni da vagliare. Siamo alla fine del girone d’andata ma è ancora presto per fare bilanci perché ci sono sempre tante formazioni nel giro di tre punti e basta una partita vinta o persa per cambiare il quadro. Bisogna lavorare per migliorare sempre di più la classifica".

Gianluca Bondielli