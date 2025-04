Masters 1000 Madrid: cinque italiani in campo, sfide cruciali per Musetti e Berrettini

Cinque gli italiani che scenderanno in campo oggi a Madrid per provare a conquistare il passaggio ai 16esimi di questo Masters 1000. Il primo è Lorenzo Musetti, numero 11 nel ranking Atp, che affronterà l’argentino Thomas Martin Etcheverry (51). A seguire toccherà a Lorenzo Sonego (43) che dovrà vedersela con l’australiano Alex de Minaur (7). Il programma prevede poi che Matteo Berrettini (31) incontri lo statunitense Marcos Giron (45). Gara complicata per Matteo Arnaldi (44) che avrà come avversario una istituzione come Novak Djokovic (5). "Ci vuole un po’ di tempo - ha dichiarato il fuoriclasse serbo - perché la gente accetti il fatto che Roger Federer e Rafa Rafa non giochino più. Con loro è out anche Andy Murray. E un giorno toccherà anche a me. Ma sto cercando di restare lì e di rappresentare al meglio la vecchia generazione. Lo sport è più importante di qualsiasi individuo. Siamo tutti qui al servizio del tennis".

Infine Luciano Darderi (46) chiude la carrellata azzurra contro lo statunitense Frances Tiafoe (17). Ieri, invece, si è conclusa l’esperienza di Federico Cinà (373) che al secondo turno è stato eliminato da Sebastian Korda (24) al termine di un incontro molto combattuto 6-3 3-6 6-1. Ha, invece, passato il turno Flavio Cobolli con il suo avversario, il danese Holge Rune, che si è ritirato per un problema fisico dopo aver perso il primo set. E’ andata bene anche a Jasmine Paolini. La 26enne di Bagni di Lucca, numero 6 del ranking Wta ha battuto la britannica Katie Boulter in due set con il punteggio di 6-1, 6-2, in un’ora e un minuto di gioco. Domani affronterà la greca Maria Sakkari, numero 82 del ranking internazionale.

Nel frattempo gli Internazionali di tennis che andranno in scena a Roma da martedì fino al 18 maggio 2025 stanno scaldando i motori in attesa di tornare a vedere in campo il numero uno al mondo Jannik Sinner. Una delle novità è che Jacopo Berrettini, grazie a una wild card, giocherà infatti nel tabellone principale del doppio insieme al fratello Matteo. I "Berrettinis", dunque, potranno dare spettacolo nel loro torneo di casa.

"Un sogno che si avvera - hanno scritto i due sui social. Grazie per l’opportunità". Insieme, i fratelli Jacopo e Matteo, hanno giocato per la prima volta nei tornei professionistici al Future F24 a Piombino nel 2015, perdendo al primo turno. La prima vittoria risale al Challenger di Cortina del 2017. Il miglior risultato, invece, è arrivato con il torneo in cui hanno debuttato in doppio nel circuito Atp, a Cagliari nel 2021. In quell’occasione hanno raggiunto la semifinale, fermati da Simone Bolelli e Andreas Molteni. Hanno poi disputato altri due tornei Atp, senza ottenere altri successi, a Firenze nel 2022 e ad Acapulco nel 2023.