Matteo Arnaldi avanza agli ottavi del Master 1000 di Madrid nonostante il black-out

TENNISNonostante il black-out che ha coinvolto la maggior parte della penisola iberica, ieri Matteo Arnaldi è riuscito a conquistare il biglietto per gli ottavi del torneo Atp Master 1000 di Madrid battendo il bosniaco Damir Džumhur per 6-3 6-4 in un incontro che ha subito una interruzione per la mancanza di corrente elettrica e che comune è stato concluso. Gli organizzatori hanno poi deciso di cancellare le altre gare in programma e tra queste quella tra Matteo Berrettini e l’inglese Jack Draper e quella tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas. Il motivo è chiaramente legato al perdurare del black-out. Il prossimo avversario di Arnaldi uscirà dalla gara tra lo statunitense Tiafoe ed il francese Muller, incontro è stato posticipato a questa mattina così come quello degli altri due azzurri.

Jannik Sinner ha creato una fondazione senza scopo di lucro dedicata al rafforzamento dei bambini attraverso l’educazione e lo sport, sia in Italia che nel mondo. La Fondazione "Jannik Sinner" sosterrà programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie per rendere lo sport e l’istruzione più accessibili alla prossima generazione. "Per me è un onore sostenere i bambini e i giovani atleti - sottolinea Sinner in una nota della fondazione stessa - Lo sport mi ha insegnato lezioni inestimabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo vale la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro, vogliamo mostrare ai bambini cosa è possibile, non solo nello sport ma nella vita". Nel consiglio di amministrazione della fondazione siedono: Alex Vittur, presidente della fondazione e amministratore delegato di Avima e anche manager di Sinner; Stefano Domenicali, membro del consiglio, presidente e ceo di Formula 1; Luca Maestri, membro del consiglio e ex cfo di Apple. "Sono estremamente orgoglioso di partecipare a questo importante iniziativa, così appassionatamente sostenuto da Jannik - ha dichiarato Stefano Domenicali - Sono sicuro che la fondazione porterà avanti il valori che hanno rafforzato la nostra amicizia fin dall’inizio: dedizione, rispetto e determinazione".

Infine le parole di Luca Maestri: "Sono entusiasta di sostenere Jannik in questo importante impegno, che sono certo avere un impatto molto significativo su tanti giovani in tutto il mondo e servira’ anche come un prezioso modello per altre iniziative impegnate a sostenere e responsabilizzare le comunita". Christina Tauber dirige le operazioni quotidiane, attingendo alla sua esperienza in medicina e sport per guidare la missione della fondazione.