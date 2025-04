Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic a Madrid: un'impresa storica nel tennis

A Madrid l’impresa di ieri viene firmata da Matteo Arnaldi che in due set (6-3 6-4) ha sconfitto Novak Djokovic che, nonostante i 37 anni, continua ad essere una istituzione non solo per questa disciplina sportiva.

"E’ un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo. Ero già contento solo di poterlo sfidare, l’ho anche battuto. So che non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio miglior tennis per batterlo - sono le parole di Arnaldi a fine partita -. All’inizio ero molto teso, ho cercato di colpire e scambiare per farlo sbagliare. Poi mi sono calmato. Sono contentissimo. Devo rivedere questa partita, lo vedo in tv da quando ero bambino. E’ stato tutto perfetto".

L’ex numero uno del mondo risponde con un saluto che ha il sapore dell’addio. "Questa può essere l’ultima volta a Madrid ha spiegato Nole -. Non sono sicuro che tornerò. Magari lo farò ma forse non come giocatore. Spero di no ma può essere. Sapevo che sarebbe stato un incontro molto complicato, contro un ottimo giocatore. Non avevo giocato tante partite sulla terra rossa, mi ero allenato bene ma è diverso quando poi vai in campo a giocare. Non sono al livello di gioco che vorrei ma ho perso contro un giocatore migliore di me. In vent’anni non ho vissuto quello che ho sperimentato negli ultimi 12 mesi, perdere all’esordio così tante volte. Fa parte dello sport, non posso lamentarmi della mia carriera, ora cerco di essere ottimista ma è una nuova realtà che devo accettare".

Il 24enne ligure accede così ai 16esimi di questi Atp Masters 1000 e oggi troverà il bosniaco Damir Džumhur che occupa la posizione numero 63 del ranking mondiale, mentre Matteo Arnaldi è nella posizione numero 44. Ha passato il turno anche Lorenzo Musetti (11) che sempre in due set ha eliminato l’argentino Tomas Martin Etcheverry e sul suo cammino troverà il greco Stefanos Tsitsipas (18). Nonotante qualche problema all’inguine, trattato durante l’incontro, Matteo Berrettini (31) riesce ad avere la meglio sullo statunitense Marcos Giron in tre set: 7-6 (3) 7-6 (6) 6-1 e sempre oggi incontrerà Jack Draper (6) in unasorta di derby tra i "colleghi-amici" di Jannik Sinner.

Dopo un giorno di riposo oggi tornerà in campo anche Flavio Cobolli (36) contro Brandon Nakashima (32), mentre nel femminile Jasmine Paolini (6) se la vedrà con la greca Maria Sakkari (82).

SI è fermata, ieri, invece, la corsa di Lorenzo Sonego (47) che è stato sconfitto dall’australiano Alex de Minaur (7) 2-6 3-6. Si è, invece, ritirato Luciano Darderi contro lo statunitense Frances Tiafoe dopo il quinto game del secondo set. Il primo l’azzurro lo aveva perso 7-5 ed era sotto 1-3.