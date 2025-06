Matteo Galassi conquista l'argento ai Campionati continentali di Scherma

Una vera propria impresa. Il cervese Matteo Galassi stupisce l’Europa conquistando l’argento ai Campionati continentali di Scherma, dopo 13 anni nuovamente in Italia, con la sua amata spada. Uno stupore relativo, comunque: Galassi è secondo al mondo nel ranking della categoria Giovani – vista l’età gareggia anche tra gli Under20 – e affronta la gara europea da numero 38 del mondo tra i Senior e numero 15 d’Europa. Non proprio un outsider. Ma i favoritissimi erano altri: l’azzurro Di Veroli o gli ungheresi Siklosi e Andrasfi. Si è visto subito dal mattino che Galassi è approdato a questi Europei in grande spolvero: il romagnolo vince tutte le gare della Pool numero 15 lasciando le briciole ai suoi avversari: 5-1 al polacco Lubieniecki, 5-0 al belga Baekelandt, 5-1 al rumeno Mirica e 5-2 all’israeliano Cohen. L’unico a farlo soffrire un po’ è il lussemburghese Flavio Giannotte, superato 5-3. Appena 7 stoccate subite e numero 1 del tabellone ad eliminazione diretta che inizia col bye al primo turno e poi, ironia della sorte, di nuovo Giannotte: ancora una volta il lussemburghese fa penare l’azzurro che si impone 15-14. Anche il portoghese Frazao lotta ma viene battuto 15-13, ma da quel momento Galassi vince in scioltezza le sue sfide: il ceko Cupr è piegato 15-12, lo svizzero Hauri 15-9, infine in semifinale l’altro azzurro Andrea Santarelli 15-8. In finale, però, lo scoglio dell’ucraino Roman Svichkar è insormontabile e il cervese perde 15-11. Matteo Galassi, 20 anni il 18 maggio, appartiene al Centro Sportivo Carabinieri ma è cresciuto nel Circolo della Spada di Cervia. Dopo il diploma al Liceo Scientifico Oriani di Ravenna, si è trasferito a Torino dove studia informatica all’università e si allena col Victoria Torino. "Questa medaglia per me vale tanto – ha detto un commosso Matteo Galassi a fine competizione – è la prima tra gli assoluti e me la ricorderò per sempre. Questa è stata un’emozione fortissima fin dai quarti di finale. Anche se ho perso in finale sono molto felice di come è andata".

Ugo Bentivogli