Mattia mantiene le promesse

Roma, 18 settembre 2025 – Lo dico? Lo scrivo: Mattia Furlani ha tutto per rimanere a lungo (appunto!) nel nostro immaginario collettivo. Per una serie di ragioni che tenterò sommessamente di spiegare. Per cominciare, è un fuoriclasse assoluto in una disciplina nobile, nella quale mai un italiano era stato capace di raggiungere, così in fretta, risultati tanto clamorosamente prestigiosi (una medaglia olimpica, due mondiali fra indoor e stadio).

Scherzando ma neanche troppo, potrei definirlo il nostro Carl Lewis all’amatriciana. Poi è un ragazzo solare, nei modi e nella narrazione di se stesso. È un figlio del nuovo millennio e si vede: esprime l’energia vitale di una generazione che noi adulti, per pigrizia o ignavia, spesso ingenerosamente descriviamo come esclusivamente dedita allo smartphone e al veleno social. Inoltre è un campione alla altezza delle promesse. Da quando era ancora adolescente, circolavano sul suo conto autentiche leggende metropolitane. Nove volte su dieci, simili “profezie” vengono inesorabilmente smentite dai fatti, dai risultati che non arrivano, dalle delusioni che smontano il castello di carte degli imbonitori da tre palle un soldo.

Furlani no: nella costante progressione, ti fa venire in mente Sinner, il tennista. Quello che veniva raccontato sulle qualità del lunghista e del tennista ha poi trovato conferma negli albi d’oro. E anche questa è una spettacolare dimostrazione di maturità.

Infine, scusate, siamo tutti italiani. Leo Longanesi sosteneva che il motto dei suoi concittadini era sempre e solo uno: “Tengo famiglia”. Ora, il malinconico declino di Filippo Tortu e il recentissimo flop di Larissa Iapichino avevano messo un po’ in crisi uno scenario classico, molto legato alle nostre tradizioni ataviche: entrambi, Tortu e Larissa, sono allenati dai genitori…

Ebbene, Mattia Furlani, planando a 8,39 nella sabbia di Tokyo, ha anche provveduto a tutelare le…istituzioni private: è la sua mamma a guidarne la carriera, lo ha fatto anche ieri dagli spalti nei frangenti più intensi e complicati di una sfida difficilissima. Ecco, se mettete insieme tutte queste cose capirete come sia impossibile resistere al fascino antico e nuovissimo di un italiano che promette di scrivere altre pagine bellissime di quel grande romanzo che è l’atletica leggera. Ovviamente da qui in avanti Mattia sarà chiamato a governare il peso di una popolarità che minaccia di schiacciarlo.

Eppure, visto da lontano il personaggio pare perfettamente in grado di reggere l’urto. Alla peggio, volerà via saltando ancora più in là.

Intanto, caro Mattia, grazie di esistere.