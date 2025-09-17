Mattia Furlani: vent’anni, talento, leggerezza, sempre a podio quando conta

Bologna, 17 settembre 2025 – Un lampo nella lotta di Tokyo. Il salto in lungo mondiale è italiano e porta il nome di Mattia Furlani. Sua la medaglia d’oro alla rassegna iridata giapponese, tra l’altro con il suo record personale di 8.39 stabilito al penultimo salto, decisivo ai fini della vittoria. L’Italia si gode la sua stella, ormai consacrata dalle continue e ripetute medaglie ottenute nelle varie competizioni europee e mondiali. Bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, argento agli Europei di Roma (8.38), oro e argento agli ultimi due mondiali indoor e oggi campione del mondo senior a Tokyo.

Mattia Furlani 'atterra' sulla sabbia a Tokyo (Ansa)

Furlani: figlio d’arte

Il futuro è suo. Vent’anni, talento, leggerezza, sempre a podio quando conta, mai sotto tono nell’evento importante. Sostanzialmente garanzia di risultato, come solo i predestinati sanno fare. E’ nato nel 2005 a Marino nel Lazio ed è figlio di Marcello Furlani, un ex altista da 2.27, e di Khaty Seck, ex velocista azzurra di origini senegalesi nonché sua attuale allenatrice. Comincia da bambino tra pallacanestro e atletica, poi da cadetto si specializza e diventa campione nazionale di categoria e nel 2020 arriva alla miglior prestazione under 16 sia nel salto che nei 150 metri.

Fin da adolescente viene gettato nella mischia, il talento lo consente, e nel 2021 è convocato agli europei di Tallin Under 20 dove chiude settimo, ma nel 2022 diventa campione italiano under 18 sia nell’alto che nel lungo. Successivamente, con il record italiano di categoria a 8.04 si fa notare agli Europei di Gerusalemme, mandando un chiaro segnale.

E’ una crescita esponenziale, che prima lo porta alla miglior prestazione europea under 20 al meeting di Stoccolma, poi vince a Hengelo nei Paesi Bassi con 8.24, record personale, e infine agli europei a squadre in Polonia arriva secondo dietro solo al fenomeno Tentoglu.

Mattia Furlani con la bandiera dell'Italia (Ansa)

Il vero salto di qualità giunge a febbraio 2024 agli assoluti di Ancona con il nuovo record italiano indoor a 8.34 (battuto Andrew Howe) e così il 2 marzo conquista l’argento ai mondiali indoor di Glasgow, sempre alle spalle di Tentoglu.

Furlani non si accontenta e migliora ancora, sale a 8.38 agli Europei di Roma ma Tentoglu lo batte per la terza volta. Non demorde. Il primo oro iridato giunge così nel 2025 agli indoor di Nanchino, ma la staffa sul suo talento è a Tokyo con l’8.39 che vale il primo posto ai mondiali outdoor davanti a tutti i migliori saltatori del pianeta, con tanto di record personale nel momento più importante della gara. Ormai non è più una promessa, ma una eclatante realtà. Furlani sul tetto del mondo. Un salto nel futuro.