Mauro: "Il mio calcio faceva sentire liberi"

Massimo Mauro ha nel proprio palmares un primato invidiabile: ha giocato con Zico, Platini e Maradona. Centrocampista cresciuto nel Catanzaro ha esordito in serie A proprio con i calabresi a 18 anni.

Com’è nato l’amore per il pallone?

"Ho iniziato in fasce! Finivo il biberon e giocavo con la palla. Poi crescendo mi sono diviso tra calcio e pallacanestro, altro mio grande amore".

Basket?

"Sì, ero playmaker. Il basket mi ha sempre accompagnato. Tifavo Milano, il mio giocatore preferito era D’Antoni. Quando giocavo a Udine andavo a vedere Dalipagic, un tiratore folle. A Torino seguivo la Berloni, ero diventato amico di Morandotti, Savio, Pessina e Caglieris, tutti ragazzi stupendi. Seguo anche il basket NBA, tifo Lakers sin dai tempi di Magic Johnson e Kobe Bryant".

Quando ha capito che sarebbe diventato un calciatore?

"Dai 6 ai 17 anni il calcio era un puro divertimento, non avevo pensato potesse diventare una professione. Rispetto a ora il calcio era molto più libero. Non c’era la pressione odierna o i genitori che caricano di aspettative. Era un modo per autogestirsi e sentirsi liberi, ci si poteva esprimere ed era meraviglioso perché i problemi si risolvevano autonomamente: così si cresceva".

Nella sua carriera è stato in spogliatoio con veri e propri miti. Mi parla dei 3 fenomeni?

"Dopo il Catanzaro sono andato a Udine in una squadra molto forte. Il primo campione che ho incontrato è stato Causio ma, quando è arrivato Zico, ho capito la differenza tra un campione e un fuoriclasse. Il brasiliano era esempio di professionalità e leadership. Un uomo squadra con tutte le qualità per essere trascinatore del gruppo".

Chi meglio tra Zico, Platini e Maradona?

"Tecnicamente non saprei chi scegliere. Diego aveva qualcosa in più per il valore che riusciva a dare alle cose semplici, per se stesso e per la squadra. Platini ha un’intelligenza superiore alla media. È un grande attore con la drammaticità francese e la capacità di sdrammatizzare qualsiasi momento. Una persona unica di grande valore dotata di grande ironia".

So che sono stati anche ottimi golfisti. Lei quando ha iniziato?

"Appena smesso di giocare a calcio. Ho trovato il golf molto intrigante, era un surrogato dell’adrenalina che avevo vissuto per 20 anni e che iniziava a mancarmi. Tirare la pallina è un’emozione simile a salire le scale a San Siro. Quando immagini un tiro e riesci a eseguirlo è soddisfazione pura. Il golf è una delle gioie della vita. Qualcuno potrebbe reputare questo eccessivo, ma emozionarsi ancora oggi sul primo tee nella gara tra amici è bellissimo".

A proposito di San Siro, che ne pensa del nuovo stadio?

"Sarà un dispiacere enorme non vedere più San Siro però capisco la decisione; bisogna andare avanti con strutture moderne al passo con i tempi".

Con Vialli avete creato la Fondazione e poi scelto il golf. Mi spiega?

"La Fondazione è nata nel 2003 quando abbiamo smesso di giocare e allenare. Ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa di buono e ci siamo ispirati a Tiger Woods che raccoglieva fondi giocando a golf. Abbiamo partecipato a un paio di edizioni della Dunhill Cup, gara nel Regno Unito che affianca professionisti a dilettanti e personaggi famosi, decidendo di replicarla. Ci divertiamo, facciamo una cosa che ci piace e diamo una mano alla ricerca per la SLA".

Lei sta proseguendo anche dopo la scomparsa di Luca.

"Sì, è un modo per viverlo quotidianamente. Tutto quello che facciamo è ispirato alle sue indicazioni e porto sempre il suo pensiero, so cosa gli piaceva. In ogni occasione lo ricordiamo festeggiandolo perché lui era così: serio, preparato ma anche molto ironico".

Tornando al calcio, chi vede come favorite per la corsa al titolo?

"Inter e Napoli sono le più forti, perché hanno le rose più complete"

E come valuta Gattuso alla guida della Nazionale?

"Rino è quello che ci voleva. È esempio di appartenenza, senso del dovere e rispetto nell’indossare la maglia Azzurra. Il problema è dover selezionare giocatori che non sono in grandi squadre. Osservavo Atalanta-Juve che avevano in campo solo 5 italiani: 2 portieri e 3 difensori. Se 2 delle prime 4 squadre del campionato non hanno centrocampisti e attaccanti italiani Gattuso non può inventarsi grandi soluzioni".