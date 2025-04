Mauro Meluso punta alla Serie B: "Obiettivo da raggiungere in due anni"

Programmi, progetti, ambizioni. Il mirino è puntato sulla serie B “da raggiungere in due anni“. Mauro Meluso guarda al futuro, ma non può svicolare sul presente. “Ci eravamo illusi, sapevamo che c’erano grandi difficoltà, ma volevamo entrare nei play off. Detto questo non dobbiamo dimenticare lo sviluppo di questa annata, di grandi cambiamenti, a partire dalla società. È stata un’annata transitoria, con il presidente Faroni che è partito con l’obiettivo di mettere in sicurezza la società e io il campionato. Il nostro anno zero inizia a luglio“.

Resta l’amarezza per la stagione e tanti insegnamenti per il futuro. “L’annata non è finita benissimo. Resta il grande rammarico: la gara di Campobasso è lo specchio dell’annata, poteva essere gestita molto meglio. Responsabilità che la squadra si deve prendere, abbiamo avuto un solo ammonito ed undici. Non significa che questi mesi non siano serviti a nulla, abbiamo fatto tante considerazioni. Insieme a Faroni, che ci supporta costantemente, stiamo lavorando alacremente per far sì che questo club cresca“.

Per arrivare dove? “Nei prossimi due anni l’obiettivo è andare in Serie B. Anche qui, come a Lecce, devo cercare di vincere, tenendo sempre saldi i principi di sostenibilità economica – continua Mauro Meluso – . I prossimi due anni saranno quelli in cui questo club deve assolutamente puntare ad andare in B. Quando parlo di anno zero, il prossimo, non significa che partiamo da zero, anzi sono convinto che abbiamo gli strumenti per combattere subito per i primi posti”.

Il Grifo riparte da Cangelosi. “Fretta nel rinnovo di Cangelosi? Nessuna fretta. Abbiamo ritenuto l’allenatore idoneo a proseguire un’idea che aveva, a perseguire gli obiettivi che ci siamo dati. Su Cangelosi crediamo moltissimo, si è calato subito nella realtà del posto. Ha capito subito le problematiche. Sono molto contento che lui abbia accettato di rimanere, di averlo al mio fianco per cercare di portare il club in B. Penso sia la persona adatta”.

Organico: sarà ricostruzione o rivoluzione? “Partiamo con un grande vantaggio. Sicuramente ci saranno molti innesti. Non so quanti ma saranno considerevoli. Pensiamo che servano anche dei giocatori esperti, che diano continuità di rendimento. Non bisogna avere frenesia. Lavoreremo sul 4-3-3. Ci sono giocatori che meritano di stare qui. Faremo una squadra che dovrà lottare fino alla fine per conquistare le primissime posizioni. Vincere in C è difficilissimo, l’obiettivo è farlo in due anni”.

I giovani più interessanti saranno trattenuti? Si sono riallacciati i contatti con l’entourage di Seghetti per il rinnovo. Ci dirà prima del ritiro se vorrà rinnovare o meno. Quando un giocatore vuole andare via è inutile trattenerlo“.