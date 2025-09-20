Mazze, palline e ferri. L’evoluzione è agile

di Andrea Ronchi

Negli ultimi 40 anni, delle decine di migliaia di brevetti concessi nello sport, quelli che riguardano il golf sono stati il doppio rispetto a discipline quali il football americano, il baseball, la pallacanestro, l’hockey, il tennis, il nuoto, il calcio e lo sci. In 70 anni l’evoluzione è stata continua ma in 7 casi ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel gioco.

IL GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO

Nel 1953 Golf Pride sviluppò la prima impugnatura in gomma antiscivolo segnando lo spartiacque dell’intera ricerca, sviluppo e produzione dei bastoni da golf. Sostituire il vecchio grip in pelle, più pesante, di breve durata e meno appiccicoso, con un composto con trame multiple che migliorava l’interazione tra le mani e il bastone ha generato movimenti più veloci. I grip in gomma sconvolsero il mondo dell’attrezzatura e migliaia di golfisti scoprirono un nuovo modo di colpire la palla.

IL PUTTER CON PESO PERIMETRALE

Karsten Solheim colpì per la prima volta la palla con il nuovo putter 1-A e sentì il tono acuto che produceva, un ‘Ping’ che diventò un marchio di fabbrica. A quei tempi i principali putter erano a lama. 1-A aveva metà testa vuota e il peso concentrato sugli estremi, lo shaft era più rigido e si torcevano meno all’impatto con un cuscinetto a sfere all’interno per aumentare ulteriormente la rigidità e la durata. L’idea della collocazione del peso nelle zone perimetrali della testa è stata una svolta epocale e divenne la chiave dell’enorme successo di Ping Anser, uno dei modelli più imitati.

LO SHAFT IN GRAFITE

Negli ultimi 70 anni il fallimento di canne in fibre di carbonio nel programma spaziale segnò una rivoluzione nel golf. Gli shaft erano in legno e in acciaio. La grafite aveva una flessibilità che rendeva difficile il controllo dei colpi ma era 14 volte più resistente dell’acciaio pesando meno della metà. L’invenzione ha permesso di giocare più a lungo e velocizzare il movimento ottenendo maggiore distanza. Solo a metà degli anni 80 Aldila risolse i problemi di rigidità torsionale sdoganando la grafite.

I FERRI A CAVITÀ POSTERIORE

Karsten Solheim rivoluzionò il mondo dei ferri. I Ping Eye2 presentavano differenti tecnologie ed elementi di design innovativi rispetto ai tradizionali muscle back a lama. Ritardo della faccia (offset), curvatura e raggio della soletta, forma della testa con la punta alta e disegno della cavità posteriore i principali punti di rottura con il passato. Il design della pipetta aiutava la testa a ruotare verso il basso all’impatto, aumentando così l’effetto della palla. L’Eye2 fu il ferro più venduto al mondo per quasi un decennio.

I DRIVER OVERSIZE

Il Big Bertha di Callaway è stato un fenomeno culturale. Con i suoi 190 centimetri cubi era circa il 30 percento più grande della maggior parte dei driver di allora. Dal 1993 è diventato il driver più usato sui principali Tour e il più venduto al mondo. Il Great Big Bertha, ancora più grande, era realizzato in titanio, metallo altamente resistente, che ha consentito la creazione di facce più sottili con una maggiore velocità di rilascio della palla e aumento della distanza. Il Big Bertha ha regalato ai golfisti un nuovo modo di giocare.

LE PALLE MULTISTRATO CON RIVESTIMENTO

IN URETANO

Il passaggio di Tiger Woods dalla Titleist Professional, palla con nucleo rivestito in gomma, alla Nike Tour Accuracy, con nucleo solido e rivestimento in uretano, rappresentò una rivoluzione. Il nuovo nucleo forniva molta più energia alla palla e la nuova copertura grande spin nel gioco corto, senza il rischio di tagliare la palla come invece accadeva spesso con le balata. Titleist lanciò Pro V1 che decretò la fine delle palle con nucleo rivestito in gomma.

I DRIVER SETTABILI

Quando la Usga decise di ammorbidire i limiti di regolabilità della testa del bastone diede il via libera alla creazione di un nuovo tipo di driver. A partire dal TaylorMade R7 Quad, con quattro pesi mobili nella soletta, tutti i driver sono diventati personalizzabili e utilizzabili da giocatori di abilità differenti. Spostamento di pesi, pipette ruotabili per modificare loft, lie e angolo della faccia, sono strumenti che hanno permesso di migliorare le performance e hanno aperto l’era del club fitting personalizzato.