Mcllroy ancora sul trono d’Europa

Festeggia Rory McIlroy, per la quinta volta numero 1 d’Europa. Ma esulta anche Nicolai Hojgaard, nuovo campione del DP World Tour Championship. A Dubai è successo davvero di tutto nell’ultimo appuntamento stagionale del massimo circuito continentale maschile di golf. Il danese ha celebrato il terzo successo sul DP World Tour imponendosi con 261 colpi (67 66 70 64, -21). Si è preso l’intera posta in palio, ben tre milioni di dollari a fronte di un montepremi di dieci, il più alto in assoluto per il DP World Tour. Per Hojgaard si chiude così un anno magico, col debutto vittorioso nella Ryder Cup. La stella McIlroy non è andata oltre la 22a posizione con 278 (-10). Poco male per il nordirlandese, per la quinta volta numero 1 europeo. Secondo nel world ranking, per il secondo anno consecutivo ha conquistato l’Harry Vardon Trophy quale miglior giocatore del circuito.