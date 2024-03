Medaglia a Tashkent, è la quinta in 11 mesi. Lombardo forza cinque. È oro nel Grand Slam

Manuel Lombardo fa il Grand Slam a Tashkent in Uzbekistan. Arriva un’altra medaglia d’oro undici mesi dopo il successo ottenuto ad Antalya. Ieri il 25enne torinese è salito nuovamente sul gradino più alto del podio in un Grand Slam, seconda volta nei pesi sotto i 73 kg, terza in carriera. Cinque le vittorie ottenute a Tashkent da Manuel Lombardo: ippon a Masayuki Terada, wazari su Ibrahim Aliyev, ancora ippon su Adam Stodolski e Shakhram Akhadov e vittoria per tre sanzioni in finale sul russo Danil Lavrentyev. Il Grand Slam è in programma fino a oggi, sui tatami della Humo Arena è valevole come quarto evento stagionale del World Tour di judo. In palio un massimo di 1000 punti fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi.

"Sono passati 11 mesi da Antalya cioè dall’ultimo Grand Slam vinto da Manuel – conferma nel suo commento Raffaele Toniolo – Nel mezzo un argento Mondiale, un argento Europeo Open ed un bronzo a Tokyo. Qualcuno potrebbe dire Manuel è tornato, ma quello di oggi non è il Manuel di 11 mesi fa anche se è lo stesso il colore della medaglia. Manuel in questi mesi ha investito molto su se stesso e l’ultima svolta positiva è arrivata dopo Parigi. Quello di oggi è un Manuel consapevole che se non trascura nessun aspetto della preparazione non perde con nessuno. Ora è giusto festeggiare ma da lunedì si torna a lavorare".