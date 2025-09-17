Medagliere mondiali di atletica 2025, Italia d'oro nel quinto giorno e balzo nella classifica

Tokyo (Giappone), 17 settembre 2025 - La quinta giornata è quella buona per l'Italia per sbloccare la casella dell'oro nel medagliere dei Mondiali di atletica 2025: merito di Mattia Furlani, a dir poco strepitoso nella finale del salto in lungo.

Le medaglie assegnate mercoledì 17 settembre

Il 20enne in forza alle Fiamme Oro sceglie il palcoscenico più atteso per migliorare il proprio record personale: un 8.39 trovato al penultimo salto e buono a sbaragliare una concorrenza serratissima, confermando la crescita esponenziale rispetto a un anno fa. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, infatti, il romano non era andato oltre il bronzo, comunque un risultato eccellente, mentre nel 2025 arrivano prima il titolo iridato indoor a Nanchino e poi quello all'aperto a Tokyo, che si conferma un posto magico per i colori azzurri. E dire che la gara di Furlani era cominciata con qualche balbettio di troppo: nullo il primo salto, 8.13 il secondo, ancora un nullo e poi un 8.22 che lo proiettava al quarto posto, quello più temuto dagli atleti perché sa di beffa. Al quinto tentativo il classe 2005 vola, conquistando un oro prezioso davanti ai ben più esperti Tajay Gayle, il campione iridato del 2019 che si ferma a 8.34, con Yuhao Shi a prendere il bronzo saltando un centimetro in meno. La delusione della serata di Tokyo, il pomeriggio in Italia, risponde al nome dello spauracchio Miltiadis Tentoglou: il campione olimpico di Parigi, a causa di problemi fisici, si ferma a 7.83, chiudendo addirittura 11esimo nella gara che consente all'Italia di salire al sesto posto nel medagliere grazie a un oro pesantissimo per il presente e pure per il futuro.

Il medagliere dei Mondiali di atletica 2025

Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1. Stati Uniti 7 1 2 10

2. Kenya 4 1 2 7

3. Canada 3 0 0 3 4. Nuova Zelanda 2 0 0 2

5. Giamaica 1 4 1 6

6. ITALIA 1 2 2 5

7. Svezia 1 0 1 2

8. Francia 1 0 0 1

8. Portogallo 1 0 0 1

8. Spagna 1 0 0 1

8. Svizzera 1 0 0 1

8. Tanzania 1 0 0 1

13. Germania 0 3 0 3

14. Etiopia 0 2 2 4

15. Paesi Bassi 0 2 0 2

16. Cina 0 1 2 3

17. Bahrein 0 1 0 1

17. Brasile 0 1 0 1 17. Corea del Sud 0 1 0 1

17. Gran Bretagna 0 1 0 1

17. Grecia 0 1 0 1 17. Marocco 0 1 0 1

17. Messico 0 1 0 1

17. Nigeria 0 1 0 1

25. Australia 0 0 2 2

26. Belgio 0 0 1 1

26. Cechia 0 0 1 1

26. Colombia 0 0 1 1

26. Cuba 0 0 1 1

26. Ecuador 0 0 1 1

26. Giappone 0 0 1 1

26. Santa Lucia 0 0 1 1

26. Slovenia 0 0 1 1

26. Ungheria 0 0 1 1

26. Uruguay 0 0 1 1

