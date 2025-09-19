Mondiali di atletica 2025, il medagliere aggiornato del giorno 7. Italia da record

Tokyo (Giappone), 19 settembre 2025 - Una medaglia in più nel carniere dopo il giro a vuoto di ieri ma, paradossalmente, una posizione in meno nel medagliere: è questo il verdetto per l'Italia della settima giornata dei Mondiali di atletica 2025, che aggiunge al proprio bottino lo splendido argento di Andrea Dallavalle nel salto triplo nella gara in cui le maggiori aspettative erano riposte su Andy Diaz.

Le medaglie assegnate venerdì 19 settembre

Il bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024, nonché campione mondiale indoor a Nanchino 2025 e campione europeo indoor ad Apeldoorn 2025, chiude invece solo sesto, perdendo il derby a distanza con l'altro ex cubano (ora naturalizzato portoghese) Pedro Pichardo, che invece si avvia verso l'oro proprio con l'ultimo salto. Per Dallavalle arriva un argento pesantissimo grazie a un salto da 17.64 che vale tanto anche a livello numerico. Per l'Italia, a due giorni dalla fine della rassegna iridata di Tokyo, il computo delle medaglie totali sale a 6, eguagliando così il risultato di Goteborg 1995, il migliore in assoluto. Tornando al presente, il medagliere è sempre più guidato dagli Stati Uniti: merito anche di Noah Lyles, oro nei 200 metri, e di Melissa Jefferson-Wooden, che vince l'analoga gara femminile dopo aver già trionfato nei 100 metri. Una curiosità: i due atleti a stelle e strisce, insieme all'olandese Femke Bol, sono gli unici ad aver vinto due medaglie finora. Chissà che Antonella Palmisano e Nadia Battocletti non possano presto aggiungersi all'elenco.

Il medagliere dei Mondiali di atletica 2025

Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1. Stati Uniti 11 3 3 17 2. Kenya 4 1 2 7 3. Canada 3 0 0 3 4. Nuova Zelanda 2 0 0 2 4. Portogallo 2 0 0 2 6. Giamaica 1 4 3 8 7. ITALIA 1 3 2 6 8. Paesi Bassi 1 2 0 3 9. Trinidad & Tobago 1 1 0 2 10. Cuba 1 0 2 3 11. Svezia 1 0 1 2 11. Botswana 1 0 1 2 13. Spagna 1 0 0 1 13. Francia 1 0 0 1 13. Tanzania 1 0 0 1 13. Svizzera 1 0 0 1 17. Germania 0 3 0 3 18. Etiopia 0 2 2 4 19. Brasile 0 2 0 2 19. Gran Bretagna 0 2 0 2 21. Cina 0 1 2 3 22. Bahrein 0 1 1 2 23. Grenada 0 1 0 1 23. Nigeria 0 1 0 1 23. Corea del Sud 0 1 0 1 23. Marocco 0 1 0 1 23. Messico 0 1 0 1 23. Repubblica Dominicana 0 1 0 1 23. Grecia 0 1 0 1 23. Dominica 0 1 0 1 31. Australia 0 0 2 2 32. Belgio 0 0 1 1 32. Ungheria 0 0 1 1 32. Ecuador 0 0 1 1 32. Saint Lucia 0 0 1 1 32. Slovenia 0 0 1 1 32. Slovacchia 0 0 1 1 32. Colombia 0 0 1 1 32. Uruguay 0 0 1 1 32. Giappone 0 0 1 1 32. Qatar 0 0 1 1 32. Venezuela 0 0 1 1 32. Cechia 0 0 1 1

