Il medagliere dei mondiali di atletica 2025 aggiornato al 20 settembre. Italia nella storia con Battocletti

Tokyo (Giappone), 20 settembre 2025 - La giornata di gara dei Mondiali di atletica 2025 è l'ottava, ma la medaglia che arriva in casa Italia è la settima ed è storica: Nadia Battocletti è bronzo nei 5.000 metri e grazie a questo alloro, il secondo personale dopo l'argento nei 10.000 metri, la spedizione azzurra in terra nipponica diventa quella più feconda di sempre, superando così quella di Goteborg 1995.

Le medaglie assegnate sabato 20 settembre

Cade così dopo 30 anni di attesa un record che sembrava infrangibile per l'Italia dell'atletica che comunque, a un giorno dalla fine della rassegna di Tokyo, ha non pochi rimpianti in valigia. Restando alla strettissima attualità, la staffetta maschile del 4x100 non accede alla finale nonostante il ricorso presentato dopo il contatto tra Marcell Jacobs e un atleta sudafricano. L'analoga squadra al femminile è altrettanto bersagliata dalla mala sorte dopo l'infortunio occorso a Vittoria Fontana proprio nella prima frazione: niente finale, alla quale invece si qualificano le ragazze della 4x400. Ancora prima, nella notte italiana, Antonella Palmisano si era ritirata nella 20 km di marcia, con Alexandrina Mihai a chiudere 15esima e Federica Curiazzi al 17esimo posto. Al maschile, il miglior azzurro è stato Francesco Fortunato (16esimo), con Gianluca Picchiottino al 34esimo posto e Andrea Cosi a terminare 36esimo, mentre nell'eptathlon Sveva Gerevini conclude 13esima.

Il medagliere dei Mondiali di atletica 2025

Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1. Stati Uniti 12 4 4 20 2. Kenya 6 2 2 10 3. Canada 3 0 1 4 4. Paesi Bassi 2 2 0 4 5. Spagna 2 0 1 3 5. Nuova Zelanda 2 0 1 3 7. Portogallo 2 0 0 2 8. Giamaica 1 4 3 8 9. ITALIA 1 3 3 7 10. Brasile 1 2 0 3 11. Trinidad & Tobago 1 1 0 2 12. Cuba 1 0 2 3 13. Botswana 1 0 1 2 13. Svezia 1 0 1 2 13. Ecuador 1 0 1 1 16. Svizzera 1 0 0 1 16. Tanzania 1 0 0 1 16. Francia 1 0 0 1 19. Germania 0 3 0 3 20. Cina 0 2 2 4 20. Etiopia 0 2 2 4 22. Gran Bretagna 0 2 1 3 23. Messico 0 2 0 2 24. Bahrein 0 1 1 2 25. Repubblica Dominicana 0 1 0 1 25. Dominica 0 1 0 1 25. Algeria 0 1 0 1 25. Corea del Sud 0 1 0 1 25. Nigeria 0 1 0 1 25. Grenada 0 1 0 1 25. Lettonia 0 1 0 1 25. Marocco 0 1 0 1 25. Grecia 0 1 0 1 25. Irlanda 0 1 0 1 35. Australia 0 0 3 3 36. Giappone 0 0 2 2 37. Belgio 0 0 1 1 37. Venezuela 0 0 1 1 37. Santa Lucia 0 0 1 1 37. Qatar 0 0 1 1 37. Cechia 0 0 1 1 37. Colombia 0 0 1 1 37. Slovacchia 0 0 1 1 37. Slovenia 0 0 1 1 37. Ungheria 0 0 1 1 37. Uruguay 0 0 1 1

