Mondiali di atletica 2025, medagliere del terzo giorno. Per l’Italia 4 podi

Tokyo (Giappone), 15 settembre 2025 - Emozioni e medaglie non sono mancate nel terzo giorno dei Mondiali di atletica 2025, così come non è mancato il record più atteso. Quello del 'Mondo', in ogni senso.

Le medaglie assegnate lunedì 15 settembre

Il protagonista è Armand 'Mondo' Duplantis, oro nel salto con l'asta, e non è proprio né una novità né un risultato a sorpresa. In realtà, nemmeno il nuovo record del mondo trovato, il 14esimo in totale, è un evento inedito: il fuoriclasse svedese salta 6.30 al terzo tentativo, incidendo ulteriormente il proprio nome nella storia (oltre a intascare 100mila dollari). Ci sono vittorie annunciate e ce ne sono altre che definire a sorpresa è poco. Di Geordie Beamish si è parlato tanto nei giorni scorsi per il pestone (involontario) ricevuto in pieno volto dal canadese Jean-Simon Desgagnés, che non ha potuto evitare l'atleta che gli era caduto davanti nel turno qualificatorio dei 3.000 siepi. Già quel giorno era emersa la tempra del neozelandese, che si era rialzato (incredibilmente senza neanche un graffio in viso) e con una grande rimonta era andato a prendersi la finale. Rimonta e finale, le due parole chiave della favola di Beamish, che anche nell'atto conclusivo sfodera la sua caparbietà, stavolta senza alcun intoppo tragicomico, regalando alla Nuova Zelanda un oro storico al termine di una giornata aperta da un alloro importante anche in casa Italia. Nella mattinata di Tokyo, la notte in Italia, Iliass Aouani è bronzo nella maratona, riportando i colori azzurri sul podio dopo 23 anni dall'acuto di Stefano Baldini. Capitolo qualificazioni: Mattia Furlani stacca il pass per la finale del salto in lungo, mentre Lorenzo Simonelli avanza in semifinale nei 110 ostacoli. Niente da fare, invece, per Pietro Arese, fuori dai 1.500, mentre Alessandro Sibilio si ritira nei 400 ostacoli, cadendo come succede pure a Federico Riva nella semifinale dei 1.500, perdendo anche il ricorso per il ripescaggio.

Il medagliere dei Mondiali di atletica 2025

Nazione (Oro Argento Bronzo Totale) 1. USA 5 0 2 7 2. Kenya 2 0 1 3

3. Canada 2 0 0 2 4. Giamaica 1 2 0 3 5. Svezia 1 0 1 2 6. Spagna 1 0 0 1 6. Francia 1 0 0 1

6. Nuova Zelanda 1 0 0 1

6. Svizzera 1 0 0 1

6. Tanzania 1 0 0 1

11. ITALIA 0 2 2 4 12. Etiopia 0 2 1 3 13. Paesi Bassi 0 2 0 2 13. Germania 0 2 0 2 15. Cina 0 1 1 2 16. Brasile 0 1 0 1 16. Grecia 0 1 0 1 16. Marocco 0 1 0 1 16. Messico 0 1 0 1 16. Nigeria 0 1 0 1 21. Australia 0 0 1 1 21. Belgio 0 0 1 1 21. Colombia 0 0 1 1 21. Cuba 0 0 1 1 21. Ecuador 0 0 1 1 21. Giappone 0 0 1 1 21. Santa Lucia 0 0 1 1 21. Uruguay 0 0 1 1

