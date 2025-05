Memorial Giorgio Bambini: emozioni e sfide alla palestra di Vezzano

Una bellissima giornata di sport alla palestra dei Prati di Vezzano per il ’Memorial Giorgio Bambini’ organizzato dalla La Spezia Boxe, in collaborazione con il Comune di Vezzano, con dedica speciale al grande boxeur spezzino. Si sono disputati 12 dei 15 match in programma, visto che sono stati annullati l’incontro dei quarti di finale regionali under 19 nei 60 kg e quello tra i pugili Cristian Venturini e Davide Lo Russo, del club di casa, che hanno affrontato due sfide senza verdetto e senza valenza di punteggio. Inoltre anche Leonardo Migliozzi, sempre in forza alla La Spezia Boxe, elite 60 kg, ha dovuto dare forfait a causa di un problema ad un occhio. "Gli altri quattro pugili della scuderia hanno fatto il loro debutto proprio in questa occasione – spiega il responsabile tecnico Marco Berettieri – e al di là dei risultati li hanno visto varcare le sedici corde". Il primo a salire sul ring, per la categoria under 17 60 kg è stato Jacopo Canalini, contro il pugile della Gordini boxe di Ravenna, Cristian Leo. "Canalini ha dimostrato un’eccellente estetica tecnica, portando i colpi migliori in ogni frangente, ma purtroppo ci si è dovuti accontentare di un verdetto di parità che ci va un po’ stretto".

Poi, è toccato, sempre nell’under 17, ma 63 kg, a Alessandro Cifelli contro Marcello Zucchetti della Pugilistica Villafranchese. "Alessandro ha dimostrato di essere cresciuto e di poter calcare e padroneggiare tutte le fasi di attacco e di difesa. Il ritmo è stato molto alto e i ragazzi hanno infiammato la folla per i numerosi scambi a volte molto violenti e intensi. Il verdetto di sconfitta ci lascia un po’ di amaro in bocca, un pareggio sarebbe stato più giusto". Terzo pugile in competizione nella categoria under 19 70 kg è stato Matteo Brogi contro Ettore Furini della Boxe Nicchi di Arezzo. "Un match che parte subito forte con scambi rapidi e potenti, tanto che, alla fine della prima ripresa, Brogi subisce un colpo molto duro al volto che provoca un sanguinamento importante dal naso. Abbiamo provato a tamponare nella sosta, ma senza successo e si è deciso per una sospensione cautelare".

Marco Magi