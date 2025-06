Memorial "Matti di Te" a San Romano: Sport e Solidarietà in Ricordo di Mattia Giani

Un successo annunciato per il primo Memorial "Matti di Te" svoltosi a San Romano, in piazza della Costituzione. Un evento di solidarietà fondato sullo sport e sulla socializzazione. Soprattutto, una manifestazione in ricordo di Mattia Giani, 26 anni, sanromanese, venuto a mancare nel 2024 a causa di un malore durante una partita di calcio dilettantistico. Un’area di quasi tremila metri quadri è stata messa a disposizione di svariate discipline sportive, tra cui spiccavano il calcio a cinque e il volley. Molte le squadre che si sono sfidate fin dalle prime ore del mattino per gareggiare in onore del giovane calciatore. Una piazza piena di amici, e non solo, perché stracolma di gente. Tra gli ospiti sportivi invitati all’evento: Gigi Buffon, Ciccio Graziani, Giampaolo Pazzini, i giornalisti Fernando Siani, Riccardo Trevisani e Giuseppe Pastore, autore di alcuni libri sulla storia del calcio.

Nell’organizzazione dell’evento anche il calciatore della Roma Gianluca Mancini, che ricordò l’amico deceduto anche durante la presentazione dell’evento in sala consiliare. L’Amministrazione comunale montopolese non ha fatto mancare il proprio patrocinio, come spiega l’assessore allo sport Andrea Marino: "La cosa che mi ha piacevolmente stupito è stata vedere tanti ragazzi impegnati nel costruire qualcosa di importante che sicuramente avrà un futuro. Abbiamo accettato anche di chiudere la viabilità, creando forse un piccolo disagio ai residenti e ai commercianti, che però hanno dimostrato di comprendere l’importanza di eventi come questo. Tanto sport e tanto divertimento per praticare la solidarietà. Una giornata che culminerà in tarda serata, quando saranno raccolti i fondi da destinare ai progetti previsti. Ringrazio gli organizzatori, i partecipanti, la cittadinanza, la polizia municipale e le persone degli uffici comunali che si sono messe a disposizione affinché l’organizzazione andasse a buon fine".

Tra i coordinatori della giornata, Gianluca Romano non nasconde la soddisfazione per la riuscita: "Non ci aspettavamo tutta questa partecipazione fin dalle prime ore del mattino. Tutte persone che si sono strette attorno alla nostra causa, forse capendo anche gli sforzi di un gruppo di venti ragazzi, al primo evento organizzato nella loro vita, fatti per Mattia e per tutto quello che ha lasciato in tutti noi. Un segno indelebile anche in coloro che lo conoscevano meno. Siamo qui per lui, per poi ingrandire la macchina organizzativa e ripetere nel tempo l’evento".

L’organizzazione è stata a cura della palestra Body Revolution, con il sostegno dell’Associazione nazionale Live Charity. L’obiettivo è raccogliere fondi a sostegno del progetto "Italia cardioprotetta – Cuore batticuore" per i defibrillatori nelle strutture pubbliche. A fine serata premiazioni e cena con spettacolo, presentato da Maurizio Francalanci.